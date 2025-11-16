El uno por uno de Liverpool: Nicolás Vallejo y Abel Hernández fueron un martirio para Peñarol

Abel Hernández de Liverpool ante Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Liverpool quedó eliminado de la final de la Liga AUF Uruguaya al perder 2-1 con Peñarol en alargue en un partido donde toleró jugar más de 70 minutos con un hombre de menos.

El equipo de Joaquín Papa tuvo varias virtudes en los 120' de juego.

En el primer tiempo trató mejor la pelota y jugó más que Peñarol en campo rival, aunque careció de profundidad.

En el segundo tiempo cerró filas cuando a los 51' Enzo Castillo se fue expulsado por doble amarilla.

El negriazul llevó el partido a alargue y ahí Abel "La Joya" Hernández sorprendió con un salto felino a Maximiliano Olivera y Javier Méndez para estampar el 1-0, ante el estupor de los 35.500 espectadores aurinegros.

Luego Peñarol lo dio vuelta con goles de Diego García y Leonardo Fernández.

Este fue el uno por uno de Liverpool ante Peñarol

Sebastián Lentinelly 7: Muy buen primer tiempo. A los 5’ le sacó del ángulo un peligroso tiro libre a Leo Fernández, llegando parado y sin necesidad de volar. A los 35’ rechazó con los puños un tiro libre menos peligroso pero más cercano al arco. Volvió a intervenir con otro tiro libre de Fernández al inicio del segundo tiempo: la pelota picó, se le elevó pero la controló bien. Sobresaliente atajada a los 99’ ante zurdazo de Gracía. Enorme a los 111’ en penal ante Leo Fernández, aunque con leve adelantamiento. Terminó yendo a buscar el gol del empate en un córner a los 118'.

Kevin Amaro 6: Se ofreció en salida, armó bien las mismas pero no trascendió en ataque. Marcó muy bien en el complemento, terminó sustituido.

Martín Rea 5: Correcto. Solo quedó pagando una vez en el segundo tiempo contra Matías Arezo.

Enzo Castillo 4: Amonestado a los 5’ y expulsado a los 53’. Entre medio hizo todo bien: buenos cierres, pases seguros, una buena conducción con un pase profundo que generó una a aproximación al arco rival. Por dos faltas finas, pero que existieron tuvo la mala suerte de terminar expulsado.

Lucas Suárez 6: Muy sólido partido. Terminó acalambrado haciendo un gran esfuerzo, incluso con alguna subida criteriosa.

Lucas Acosta 5: Se jugó poco por su sector, sobre todo en ataque. Colaboró adecuadamente con la marca, pero no influyó en ofensiva. Salió a los 72’.

Martín Rabuñal 5: Cometió dos faltas en el primer tiempo, una de amarilla y estuvo al borde de otras dos faltas. No logró copar el mediocampo.

Gonzalo Nápoli 6: Un tractor en la mitad de la cancha. Gran despliegue.

Manuel Castro 4: Atacó muy poco Liverpool por su sector. Sacó un centro que fue rechazado y le ganó por arriba a Maxi Olivera con un cabezazo que no generó riesgo. Salió a los 57’ tras la expulsión de Castillo.

Abel Hernández 8: Ganó a los 34’ en centro de Vallejo, cabeceó afuera y sin peligro. Metió el gol del 1-0. Después jugó con una carpeta enorme y físicamente disminuido. De las grandes figuras de la temporada.

Nicolás Vallejo 8: El mejor de la cancha, un martirio para Milans y toda la defensa de Peñarol. A los 82’ tiró al arco con gran peligro. Jugó en una pierna todo el partido e igual fue imparable. Hasta ahora se sienta a conversar con cualquiera para ser considerado como el mejor jugador de la Liga AUF Uruguaya.

Entraron durante el decurso del partido sin lograr mayor destaque Santiago Milano, Franco Catarozzi, Facundo Perdomo, Francisco Bregante y Renzo Machado.