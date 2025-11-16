El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

El próximo rival de la selección uruguaya en esta doble fecha FIFA de noviembre, el combinado de Estados Unidos, derrotó este sábado a última hora de la noche a Paraguay por 2-1 en un amistoso relacionado con la misma fecha que juega la celeste, y al final se armó un escándalo importante.

Estados Unidos, dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino, derrotó 2-1 a Paraguay en el Subaru Park de Chester, Pennsylvania, pero el desenlace del encuentro se robó toda la atención.

Cuando se jugaban los minutos de adición, una acción derivó en una pelea generalizada que dejó a Gustavo Gómezen el centro de la polémica, a Alex Freeman con la boca ensangrentada y a jugadores, además de integrantes de los cuerpos técnicos, intercambiando golpes.

La situación se descontroló al minuto 90+1, cuando una pelota que había salido por el lateral originó un cruce entre Gómez y Freeman.

El capitán paraguayo forcejeó con el defensor estadounidense para apoderarse del saque de costado, lo que provocó la intervención del cuarto árbitro. En medio del tironeo, Gómez apoyó su brazo sobre la nuca del jugador local, un gesto que desató el estallido final.

Sebastian Berhalter salió en defensa de su compañero y, en cuestión de segundos, el escenario se transformó en una batalla campal.

Allí se pudieron ver empujones, golpes y corridas de jugadores de ambas selecciones, con miembros de los bancos sumándose para separar y algunos para agravar aún más la situación.