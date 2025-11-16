Liverpool y Peñarol están prontos para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y estos son los equipos que pararon en la última práctica los técnicos Joaquín Papa y Diego Aguirre

La Liga AUF Uruguaya de a poco va llegando a su fin y este domingo se juega un partido crucial entre Liverpool y Peñarol por la semifinal de la misma, desde la hora 18 en el Estadio Centenario, en un compromiso que sí o sí debe haber un ganador.

En ese contexto, en esta jornada dominguera, si el encuentro termina igualado, habrá alargue de 30 minutos, y de persistir la igualdad, se definirá desde tiros del punto penal.

Liverpool llegó a esta instancia como campeón del Torneo Apertura, en tanto que Peñarol lo hizo por haber obtenido el Clausura.

Por su parte, Nacional, que ganó la Tabla Anual, espera para jugar las finales de la Liga AUF Uruguaya desde el próximo fin de semana, ante el ganador de esta llave.

Los equipos de Liverpool y Peñarol

Liverpool y Peñarol entrenaron durante la semana para esta jornada de domingo en la que saben que de no obtener la clasificación a la final, no habrá mañana.

El equipo que paró Joaquín Papa en su último entrenamiento, según pudo saber Referí, cuenta con Kevin Amaro, quien no viajó con la selección uruguaya a la doble fecha de noviembre porque se lesionó el viernes de la semana anterior en la última fecha del Torneo Clausura ante Cerro Largo en Melo.

Los 11 con los que probó Papa son: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez; Martín Rabuñal, Gonzalo Nápoli, Lucas Acosta, Manuel Castro; Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Por su parte, Diego Aguirre en Peñarol vuelve con tres que no estuvieron en el último encuentro que son Maximiliano Olivera, Eric Remedi e Ignacio Sosa, estos dos, por suspensión.

El último equipo que paró el DT aurinegro fue con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Stiven Muhlethalter, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

En el caso de Peñarol, puede haber una variante de último momento en el mediocampo, aunque todo indica que así será el equipo. Atrás, Aguirre también probó con Emanuel Gularte como lateral derecho, aunque en la última práctica jugó Milans.