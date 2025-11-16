Carrasco Polo derrotó a Náutico y se consagró campeón uruguayo de hockey sobre césped retomando su era ganadora

Carrasco Polo se consagró campeón uruguayo de hockey sobre césped al derrotar el sábado por la noche 3-2 a Náutico en una Cancha Celeste que tuvo un gran marco de público.

Luego Etcheverry marcó el 1-0 en jugada de campo. La talentosa jugadora de Polo llegó a Uruguay para jugar la final de los playoffs contra Biguá y esta finalísima ante Náutico. Contra Biguá dio una asistencia y metió un gol para un partido que terminó 2-0 en favor de las polacas.

"Esta temporada jugué las dos finales solamente. Llegué una semana antes de la final de Biguá, cómo estaba jugando en España y entrenada, el equipo conversó sobre la posibilidad que juegue con ellas, votaron y salió favorable a que sí pudiera jugar, así que me acoplé al equipo y sumé desde donde se necesitaba", dijo a Referí Etcheverry, jugadora de Casteldefels de España.

"Este título tiene mucho significado para mí. Venimos de un proceso de muchos años de crecimiento, de sumar nuevas jugadoras y de volver a confiar en nosotras, siempre construyendo desde lo humano, sabiendo que los valores y el compañerismo son fundamentales para ser un equipo y no solo un grupo y encima muchas somos amigas desde que somos chicas entonces. eso es impagable", agregó Etcheverry, una histórica de Carrasco Polo que también jugó al hockey en Australia y Francia.

Suárez metió el segundo, descontó Náutico y Dall'Orso puso el 3-1 acordando distancias Náutico en el último minuto del partido.

Carrasco Polo volvió a ser campeón luego de un tetracampeonato de Old Girls.

Polo fue campeón en 2014 mientras que entre 2016 y 2020 abrochó un histórico quinquenio. Este es el séptimo título de las polacas en los últimos 11 años.

"Este campeonato es el fruto de muchos años de trabajo, de seguir dando cada año un poco más y de volver a levantarnos luego de perder tres finales. Personalmente es el torneo que más anhelaba y el que más disfruté haber ganado. Tenemos un equipo y un club muy unido que realmente nos sentimos una familia y eso se demostré adentro de la cancha", contó la delantera Sol Amadeo a Referí.

Amadeo y Agustina Suárez fueron las máximas anotadoras de Liverpool en la temporada con siete goles cada una.

"El partido fue muy duro, pero creo que lo dominamos y en ningún momento se nos pasó por la cabeza que el resultado fuera diferente. Lo ganamos por la convicción que teníamos, por ajustarnos al plan y por estar muy concentradas y enfocadas en todo momento. Brillamos como equipo", manifestó Amadeo, jugadora de Las Cimarronas.

Polo fue dirigido esta temporada por Bettiana Ceretta, una histórica de Las Cimarronas, medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

"Betta nos dio un plus impresionante, nos aportó su experiencia y una tranquilidad que se vio reflejada adentro de la cancha. Realmente dio todo por nosotras este año, desde agregar entrenamientos hasta estando siempre para lo que necesitáramos", declaró Amadeo.

"Salimos campeonas por cada una de nosotras que dimos todo durante el año y por todo el plantel superior que estuvo bancándonos hasta el final. No puedo estar más feliz y agradecida de lo que formamos a nivel humano, somos realmente privilegiadas", concluyó la goleadora.

El símbolo de este equipo es Dall'Orso, emblema de Las Cimarronas, también dejó sus impresiones de la conquista: "Creo que es el campeonato que más disfrutamos de todos. Fue por el cual tuvimos que laburar más fuerte durante cuatro años viendo que podíamos mejorar y qué nos había faltado".

"La unión en estos últimos cuatro años fue lo que nos hizo más grandes, no solo en primera división sino que el club entero todo el plantel superior lo laburamos mucho con Nacho Costas que este año lamentablemente no le tocó estar pero la llegada de Betta nos hizo muy bien, nos pinchó, nos exigió y pudo sacar lo mejor de cada una, la verdad que estamos felices de tenerla junto a Tincho y al Pechu", agregó.

"La ida de jugadoras como la Beba (Teresa Viana), Cami (Camila Piazza) la Negra López, Josefina Esposo y el Gusano (Agustina) Martínez creo que nos hizo más fuertes porque sabíamos que teníamos que seguir bancando y que el objetivo era el mismo así que laburamos más que nunca, surgieron nuevos talentos y referentes que supieron ponerse el equipo al hombro. Yo soy una privilegiada de pertenecer a este equipo", indicó Kaisu.

Sobre el penal que erró y con el que después tuvo su revancha demostrando en dosis iguales carácter y determinación, Dall'Orso dijo: "Creo que son muchos años laburando mucho con muchas herramientas que me ayudan , pero en este caso la herramienta más grande fue la confianza de todo mi equipo apoyándome y confiando una vez más en mí, diciéndome que lo vuelva a tirar, así que es agradecerles a ellas".

En Polo, la unión hace a la fuerza. Y la fuerza, los títulos.