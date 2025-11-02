Carrasco Polo le ganó con autoridad a Biguá, es campeón de los playoffs y va a la finalísima del Uruguayo de hockey sobre césped ante Náutico

Carrasco Polo derrotó este sábado 2-0 a Biguá para consagrarse como el campeón de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres. La definición se disputó en una Cancha Celeste desbordada por las hinchadas de ambos equipos.

Polo llegó a la final tras ser el número 2 de los playoffs , saltearse los cuartos de final y derrotar en semifinales a Woodlands por 2-1 y 2-2 .

Biguá, la gran sensación de la temporada desde que la comenzó con la presencia de la argentina Agustina Albertario, exintegrante de Las Leonas, superó en cuartos de final a Old Chtistians con dos triunfos por 2-1 y en semifinales superó a Náutico, campeón de la Tabla Anual y 1 de los playoffs, con un triunfo 2-0, una derrota 3-1 y una infartante tanda de shoot-out donde se impuso 5-4.

A pesar de la notable campa{a de Biguá, Polo era el favorito . Por un historial que dice que jugó las 10 últimas finales que se disputaron , por los cinco títulos seguidos que consiguió entre 2016 y 2020 y también por la composición de un plantel que a pesar de que este año no contó con Teresa Viana (salvo en un puñado de partidos a mitad de temporada, en el receso entre la liga de Bélgica y su posterior viaje para jugar en España) ni Camila Piazza (recientemente madre) sigue teniendo profundidad de recursos, mucho talento y jugadoras que se crecen en estas instancias.

"Las jugadoras siguieron al pie de la letra el plan de juego, jugamos realmente en equipo", comentó a Referí la entrenadora Bettiana Ceretta, quien cursa su primera temporada al frente de las polacas.

Gisele Gonzáles y Agustín Rivero fueron los jueces de cancha con Emilia Vasallo y Cecilia Facal como jueces de mesa.

El primer tiempo fue aburrido, muy táctico, sin cortos para los dos equipos pero con dos aproximaciones con cierto peligro de Polo que ya de entrada jugó a protagonista.

En el segundo se destrabó el férreo marcaje con el que salió a jugar Biguá.

Elisa Etcheverry, una jugadora de un talento único, se sacó varias marcas de encima, aprovechó un desmarque de Matilde Kliche que generó un espacio por el centro y dejó sola a Sol Amadeo contra la golera María De León, a quien venció con potente definición.

Amadeo llegó así a su séptimo gol en la temporada.

Ese segundo cuarto se volvió intenso con intercambio de golpes. Biguá generó su primer corto, Polo respondió con gran jugada por derecha de su ataque y las de Villa Biarritz volvieron a generar otro corto, muy bien defendido por las polacas.

En el tercer cuarto llegó el segundo gol, en corto a favor de Polo donde se generó un rebote y Elisa Etcheverry volvió a dejar su sello en partidos decisivos.

Con la ventaja, Polo se dedicó a administrar el ritmo del partido, mantuvo su solidez defensivo y buscó cerrar el partido de contraataque. Al final, el 2-0 se mantuvo incambiado.

Polo se enfrentará ahora con Náutico que al haber ganado la Tabla Anual tiene derecho a una final para quedarse con el título de campeón uruguayo.

La final se jugará el 15 de noviembre en Cancha Celeste.

Náutico llegará tras haber jugado su último partido oficial el 18 de octubre.

Náutico jugó sus últimas finales en 2016 y 2019 y las perdió con Polo. Las polacas, por su parte, vienen de perder las últimas cuatro finales con Old Girls. Desde ya lo que prometen son emociones y buen juego ya que ambos fueron los mejores de la fase regular.

Este temporada jugaron en la fecha 7 con triunfo para Náutico 2-1 con goles de Agustina Díaz y María Eugenia Rodríguez contra uno de Florencia Peñalba y en la fecha 18 Polo ganó 1-0 con gol de la propia Peñalba. Díaz ya no está en Nauti porque a mitad de año emigró a Real Sociedad de España.