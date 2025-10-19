Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Biguá y Carrasco Polo se metieron en la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Biguá derrotó en shoot-out a Náutico y Carrasco Polo a Woodlands: como campeón de la Tabla Anual, Náutico definirá el Campeonato Uruguayo a una final con el vencedor de la final de los playoffs

19 de octubre 2025 - 16:16hs
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Biguá y Carrasco Polo certificaron este sábado su clasificación a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres al cerrar dos series de semifinal tan intensas como emocionantes.

Biguá perdió 3-1 con Náutico, pero al haber ganado 2-0 el partido de ida, fueron a shoot-out para definir al finalista.

Ahí el equipo de Villa Biarritz que dirige Soledad Villar se impuso 5-4 con 100% de eficacia en sus definiciones.

20251018 Biguá finalista de los playoffs Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped. Foto: @Bigua_hockey
Biguá

Biguá

Biguá se puso arriba 1-0 en el marcador, en el primer cuarto, con gol de Delfina Alles.

Woodlanands
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Woodlands dio la nota y eliminó a las tetracampeonas de Old Girls y Biguá también se metió en semis del Uruguayo de hockey sobre césped

Biguá
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Biguá y Carrasco Polo pisaron firme en las semifinales de ida del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Sin embargo, Náutico reaccionó y dio vuelta el partido con goles de Cecilia León, Carolina Curcio y María Eugenia Rodríguez, llevando la serie a la definición en el shoot out.

En el shoot out anotaron para Biguá Agustina Alles, la argentina Agustina Albertario, Agustina Mari, Sol Duarte y Agustina Guerrero.

"Pony, tranquila, respirá, andá a lo seguro", escribió Albertario posteando un video de la definición de Sol Duarte en la que le picó la bocha a la golera rival. "Hacé lo que quieras", terminó poniendo la leona, rendida a sus pies.

Para Náutico lo hicieron Chiara Curcio, María Eugenia Rodríguez, Camila Minatta y Lucía Dieste, fallando Carolina Curcio ante la arquera María De León.

Pese a perder, Náutico sigue con chances de ser campeón uruguayo por haber ganado la Tabla Anual. Eso le da derecho a una final contra el ganador de los playoffs.

Carrasco Polo, décima final consecutiva

En la otra semifinal, Carrasco Polo hizo buena la diferencia de 2-1 sacada en el partido de ida y se metió en la final empatando 2-2 con un combativo y competitivo Woodlands.

Agustina Suárez abrió la cuenta para Polo en el primer cuarto empatando Manuela Barrandeguy. Sobre el final del primer parcial, Kaisuami Dall'Orso puso el 2-1 para las polacas, de tiro penal. El 2-2 definitivo lo hizo Faustina Oyenard, para Woodlands, en el tercer cuarto.

!Woodlands jugó muy inteligentemente en las dos semifinales, aprovechando bien sus contraataques y oportunidades de gol. Nosotras venimos enfocando mucho nuestro trabajo en el equipo y entrenando para seguir mejorando en cada práctica, en cada cuarto y en cada partido", dijo a Referí la entrenadora de Carrasco Polo, Bettiana Ceretta.

"Ahora ya nos estamos preparando para enfrentar a Biguá en la final. Se vienen dos semanas de entrenamiento muy duro, ajustando detalles individuales y de equipo para estar más preparadas para esa final", agregó. La final se jugará el 1° de noviembre.

Para Polo es la décima final consecutiva desde 2015 a esta parte. En 2014 ganaron el Uruguayo al conquistar Apertura y Clausura, al igual que en 2021. Los playoffs se instauraron en 2015. El primer campeón fue Old Girls y entre 2016 y 2020, Polo conquistó un quinquenio. Desde 2021 a 2024 el campeón fue Old Girls.

Woodlands y Náutico jugarán ahora por el tercer puesto de los playoffs.

Yacht es campeón de la Copa de Plata

Yacht derrotó el sábado 2-1 a Old Ivy y se consagró campeón de la Copa de Plata.

Los dos goles los hizo Sabrina Garaza.

La Copa de Plata la jugaron los cuatro equipos que no llegaron a playoffs: Yacht, Ivy, Old Sampa y Seminario.

Temas:

Carrasco Polo Biguá Náutico hockey sobre césped

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Maxi Gómez celebra uno de sus goles contra Miramar Misiones
ALERTA

El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

El festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos