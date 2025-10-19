Biguá y Carrasco Polo se metieron en la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Biguá y Carrasco Polo certificaron este sábado su clasificación a la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres al cerrar dos series de semifinal tan intensas como emocionantes.

Biguá perdió 3-1 con Náutico , pero al haber ganado 2-0 el partido de ida, fueron a shoot-out para definir al finalista.

Ahí el equipo de Villa Biarritz que dirige Soledad Villar se impuso 5-4 con 100% de eficacia en sus definiciones.

Biguá se puso arriba 1-0 en el marcador, en el primer cuarto, con gol de Delfina Alles .

20251018 Biguá finalista de los playoffs Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped. Foto: @Bigua_hockey

Sin embargo, Náutico reaccionó y dio vuelta el partido con goles de Cecilia León, Carolina Curcio y María Eugenia Rodríguez, llevando la serie a la definición en el shoot out.

En el shoot out anotaron para Biguá Agustina Alles, la argentina Agustina Albertario, Agustina Mari, Sol Duarte y Agustina Guerrero.

"Pony, tranquila, respirá, andá a lo seguro", escribió Albertario posteando un video de la definición de Sol Duarte en la que le picó la bocha a la golera rival. "Hacé lo que quieras", terminó poniendo la leona, rendida a sus pies.

Para Náutico lo hicieron Chiara Curcio, María Eugenia Rodríguez, Camila Minatta y Lucía Dieste, fallando Carolina Curcio ante la arquera María De León.

Pese a perder, Náutico sigue con chances de ser campeón uruguayo por haber ganado la Tabla Anual. Eso le da derecho a una final contra el ganador de los playoffs.

Carrasco Polo, décima final consecutiva

En la otra semifinal, Carrasco Polo hizo buena la diferencia de 2-1 sacada en el partido de ida y se metió en la final empatando 2-2 con un combativo y competitivo Woodlands.

Agustina Suárez abrió la cuenta para Polo en el primer cuarto empatando Manuela Barrandeguy. Sobre el final del primer parcial, Kaisuami Dall'Orso puso el 2-1 para las polacas, de tiro penal. El 2-2 definitivo lo hizo Faustina Oyenard, para Woodlands, en el tercer cuarto.

!Woodlands jugó muy inteligentemente en las dos semifinales, aprovechando bien sus contraataques y oportunidades de gol. Nosotras venimos enfocando mucho nuestro trabajo en el equipo y entrenando para seguir mejorando en cada práctica, en cada cuarto y en cada partido", dijo a Referí la entrenadora de Carrasco Polo, Bettiana Ceretta.

"Ahora ya nos estamos preparando para enfrentar a Biguá en la final. Se vienen dos semanas de entrenamiento muy duro, ajustando detalles individuales y de equipo para estar más preparadas para esa final", agregó. La final se jugará el 1° de noviembre.

Para Polo es la décima final consecutiva desde 2015 a esta parte. En 2014 ganaron el Uruguayo al conquistar Apertura y Clausura, al igual que en 2021. Los playoffs se instauraron en 2015. El primer campeón fue Old Girls y entre 2016 y 2020, Polo conquistó un quinquenio. Desde 2021 a 2024 el campeón fue Old Girls.

Woodlands y Náutico jugarán ahora por el tercer puesto de los playoffs.

Yacht es campeón de la Copa de Plata

Yacht derrotó el sábado 2-1 a Old Ivy y se consagró campeón de la Copa de Plata.

Los dos goles los hizo Sabrina Garaza.

La Copa de Plata la jugaron los cuatro equipos que no llegaron a playoffs: Yacht, Ivy, Old Sampa y Seminario.