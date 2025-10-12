Biguá y Carrasco Polo pisaron firme en las semifinales de ida del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Biguá y Carrasco Polo pegaron primero en las semifinales de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped .

El primer tanto fue un guadañazo al ángulo de Agustina Guerrero quien marcó un auténtico golazo.

El segundo fue de Chiara Appennino , tras una notable asistencia de Natalia Díaz .

Biguá venía de eliminar en cuartos de final a Old Christians, con dos triunfos por 2-1.

La revancha se jugará el próximo sábado.

Náutico es campeón de la Tabla Anual y en caso de ser campeón de los playoffs, será el campeón uruguayo. De no hacerlo, ya tiene asegurada una final contra el que sea campeón de los playoffs.

Carrasco Polo derrotó a Woodlands

Sophie Latour, Paulina Blanco y Sol Amadeo

Carrasco Polo, número 2 de la fase regular, derrotó 2-1 a Woodlands, que en cuartos de final dio el gran golpe de la temporada, al derrotar 5-4 en resultado global a las tetracampeonas de Old Girls.

El primer gol fue de Sophie Latour tras gran pase largo de Kaisuami Dall'Orso, El segundo fue de Matilde Kliche, en jugada de córner corto. Descontó Florencia Felvinczi.

La revancha también será el sábado. Ambos partidos se jugaron en Cancha Celeste.

"Fue un partido muy intenso y físico, de ida y vuelta, ante un rival muy competitivo como Woodlands. Supimos generar varias oportunidades y, gracias al trabajo en equipo, conseguimos una victoria muy importante, que era nuestro primer objetivo en esta serie de semifinal", contó a Referí Latour.

"Nuestro equipo está pasando por un gran momento: nos sentimos unidas, fuertes y enfocadas, con los objetivos bien claros y el compromiso de seguir mejorando en cada entrenamiento y partido", agregó.

"En lo personal, haber contribuido con un gol para mi equipo y mi club es un orgullo enorme. Ver desde adentro de la cancha a mis afectos, mi familia, mis amigas y mis alumnas, apoyándome y acompañándome desde la tribuna lo hace aún más especial e invaluable para mi. Seguimos con la mente puesta en lo que viene, concentradas y con la ilusión intacta", concluyó la delantera que llegó a 4 goles en la temporada.

20251011 Sophie Latour gol de Carrasco Polo a Woodlands hockey sobre césped

Old Ivy y Yacht a la final de la Copa de Plata

Old Sampa le peleó hasta el último minuto a Old Ivy la posibilidad de dar vuelta el 3-0 de la ida, pero ganó 3-1 y no le alcanzó, por lo que Ivy se metió en la final de la Copa de Plata.

Clementina Cristiani hizo dos goles y Lucía Lamberti el restante. Para Ivy anotó María José Correa.

Su rival en la final será Yacht que goleó 3-0 a Seminario con tantos de Julieta Jansons, Sabrina Garaza y Alexandra Melhem. En la ida habían empatado 1-1.