FÚTBOL

Juan Moreno, el arquero que tapó todo contra Peñarol, contó qué rival lo felicitó, su cruce con Matías Arezo, por qué le dicen "Fernet" y recordó cuando lo dirigió Miguel Ángel Russo

El golero colombiano tuvo entre cinco y seis atajadas de gol contra los carboneros y fue la gran figura de la cancha

12 de octubre 2025 - 16:22hs
Juan Moreno en el partido ante Progreso

Juan Moreno en el partido ante Progreso

Liga AUF Uruguay

El arquero de Miramar Misiones, Juan Moreno, fue la gran figura de la cancha en el empate 2-2 ante Peñarol registrado este sábado en la nochecita en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.

Con esas atajadas, salvó a su equipo, que ganaba 2-0, a perder, luego de la igualdad 2-2 que a los carboneros no les sirvió de casi nada.

Cómo vivió el partido Juan Moreno

Juan Moreno estuvo este domingo en el Polideportivo de canal 12 y habló de varios temas, entre ellos, el encuentro contra Peñarol.

"Si dos días antes me preguntabas si firmaba un empate con Peñarol, te lo firmaba a ojos cerrados, pero quedó el sinsabor de que podíamos haber dado el golpe en la mesa", sostuvo el futbolista.

Y agregó: "Lo importante era mantener la calma. Sabíamos que había que jugar con la desesperación de ellos, que estaban un poco incómodos, no sé si por la cancha o el calor".

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Juan Moreno
Juan Moreno, golero de Miramar Misiones

Juan Moreno, golero de Miramar Misiones

Moreno fue amonestado sobre el final del compromiso por un ida y vuelta que tuvo con Matías Arezo. A ello se refirió y sostuvo que "después del foul, cuando yo estaba en el piso, Arezo me dijo algunas cositas que me molestaron y no me gustaron, como yo también, pero son cosas del partido. Al final hablamos, nos saludamos y todo quedó ahí".

Y prosiguió: "El árbitro pensó que estaba simulando y estaba haciendo tiempo, y por eso me sacó una amarilla. A Arezo le dije que lo admiraba un montón. Brayan Cortés me felicitó".

También explicó por qué en la interna de Miramar Misiones lo llaman fernet.

Sonriendo contestó: "Cuando me teñí de rubio, Silvio López me dijo que parecía un fernet, y ahí surgió el apodo".

Juan Moreno en el partido ante Progreso
Juan Moreno en el partido ante Progreso

Juan Moreno en el partido ante Progreso

Asimismo, habló de lo que fue ser dirigido en Millonarios de Colombia por Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado miércoles a los 69 años.

"Soy un completo agradecido con él. Tengo recuerdos muy bonitos. En la primera charla que tuve, me dijo: 'Te vamos a subir a Primera, vas a tener un contrato y lo primero que quiero que hagas es ayudar a tu familia'. Son entrenadores que te marcan. Le debo un montón", expresó.

