El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

El máximo goleador histórico de Peñarol consiguió llegar a esa cifra en 1982 y existió mucha repercusión

12 de octubre 2025 - 11:03hs

Luis Suárez anotó un golazo este sábado a la noche defendiendo a Inter Miami que goleó 4-0 a Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, siguió agrandando su leyenda, al llegar a 600 goles en su carrera.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

Lo que dijo la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena llegó a 600 goles

Previo a Luis Suárez y ya hace 43 años, Fernando Morena llegó a los 600 goles y eso fue resaltado por la prensa uruguaya y la española.

Fue el 1° de agosto de 1982 en un partido por la quinta fecha del Campeonato Uruguayo contra River Plate. El goleador de Peñarol llegaba con 598 goles, y ese día anotó los dos, para llegar a los 600.

El Pato Carlos Aguilera abrió el marcador a los 30 segundos de juego para los darseneros en el Estadio Centenario.

Luego, Morena anotó de penal a los 8 minutos el transitorio 1-1 y más tarde, marraría otro.

Pero cuando se terminaba el partido, volvió a aparecer Morena, según los medios, en posición adelantada, para anotar el 2-1 de la victoria.

En el arco de River Plate estaba un excompañero suyo en Peñarol y en la selección uruguaya: Walter Corbo.

Este salió desesperado a protestarle al árbitro Hugo González y fue expulsado.

morena 600
La tapa de la Revista Deportiva del diario El Día con el comentario del gol 600 de Fernando Morena

La tapa de la Revista Deportiva del diario El Día con el comentario del gol 600 de Fernando Morena

"El '600' de Morena no debió ser así", titulaba la Revista Deportiva del diario El Día al otro día, en clara alusión al fuera de juego del gol del goleador.

morena porton
Fernando Morena patentó el festejo en el portón de la Platea América y tras su gol 600, lo celebró en ese lugar

Fernando Morena patentó el festejo en el portón de la Platea América y tras su gol 600, lo celebró en ese lugar

Esa tarde fue que Fernando Morena se subió al portón de la Platea América para celebrar con los hinchas y patentó un festejo histórico.

morena mundocolor
El poster de Mundocolor, el diario vespertino de El País, sacó un poster por los 600 goles de Fernando Morena

El poster de Mundocolor, el diario vespertino de El País, sacó un poster por los 600 goles de Fernando Morena

El diario Mundocolor, el vespertino del diario El País, sacó a los pocos días un poster de Fernando Morena. "600 gritos de goool!!", indica en el mismo.

Por su parte, en España, desde donde había venido Morena tras defender a Valencia, el diario Mundo Deportivo también anunciaba los 600 goles del goleador uruguayo.

morena mundo deportivo
El diario español Mundo Deportivo recalcó los 600 goles de Fernando Morena en su carrera

El diario español Mundo Deportivo recalcó los 600 goles de Fernando Morena en su carrera

"Morena, 600", tituló a toda página en su folio 13. Y añade en la bajada: "El exvalencianista se ha convertido en el mayor goleador de toda la historia de Uruguay".

Peñarol aquella tarde formó con Gustavo Fernández; Víctor Diogo, Walter Olivera, Nelson Gutiérrez, Juan Vicente Morales; Miguel Bossio, Mario Saralegui, Jair; Ernesto Vargas, Fernando Morena y Daniel Rodríguez.

