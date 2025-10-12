Dólar
La decisión del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con el Canario Álvarez Martínez

El entrenador celeste tomó una determinación con el delantero de Monza de la Serie B de Italia

12 de octubre 2025 - 10:22hs
Agustín Álvarez Martínez se lesionó con la selección uruguaya ante República Dominicana

Agustín Álvarez Martínez se lesionó con la selección uruguaya ante República Dominicana

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya se prepara para jugar este lunes a la hora 9.45 contra el combinado de Uzbekistán en la ciudad de Malacca, en Malasia, su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de octubre, tras haber derrotado 1-0 a República Dominicana el pasado viernes en Kuala Lumpur. El Canario Álvarez Martínez se lesionó y el técnico Marcelo Bielsa decidió enviarlo de regreso a Italia, para que se sume a Monza, su club.

Los celestes enfrentarán ahora a una selección que está clasificada al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

El regreso a Italia del Canario Álvarez

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado desde Malasia sobre la situación del Canario Álvarez Martínez.

"El futbolista, debió salir en el minuto 51 del segundo tiempo del partido frente a República Dominicana por una molestia", informaron desde la AUF.

Y agregaron: "En acuerdo con AC Monza, se decidió su retorno anticipado para su evolución y seguimiento en Italia".

De esta manera, el delantero no estará, como se esperaba luego de haber salido lesionado, en el partido de este lunes contra Uzbekistán.

