La decisión del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con el Canario Álvarez Martínez

Agustín Álvarez Martínez se lesionó con la selección uruguaya ante República Dominicana

La selección uruguaya se prepara para jugar este lunes a la hora 9.45 contra el combinado de Uzbekistán en la ciudad de Malacca, en Malasia, su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de octubre, tras haber derrotado 1-0 a República Dominicana el pasado viernes en Kuala Lumpur. El Canario Álvarez Martínez se lesionó y el técnico Marcelo Bielsa decidió enviarlo de regreso a Italia, para que se sume a Monza, su club.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los celestes enfrentarán ahora a una selección que está clasificada al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado desde Malasia sobre la situación del Canario Álvarez Martínez.

Como informó Referí el pasado viernes tras la victoria ante los centroamericanos, el futbolista había terminado lesionado.

AMISTOSO ¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

ESTADOS UNIDOS Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

"El futbolista, debió salir en el minuto 51 del segundo tiempo del partido frente a República Dominicana por una molestia", informaron desde la AUF.

Y agregaron: "En acuerdo con AC Monza, se decidió su retorno anticipado para su evolución y seguimiento en Italia".

De esta manera, el delantero no estará, como se esperaba luego de haber salido lesionado, en el partido de este lunes contra Uzbekistán.