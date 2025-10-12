Marcelo Bielsa explicó por qué Uzbekistán "no será sencillo" para la selección uruguaya, y elogió al técnico rival porque tiene "mucho prestigio"

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa junto a Marcelo Saracchi previo al partido ante Uzbekistán en Malasia

La selección uruguaya está pronta para afrontar el segundo partido de la fecha FIFA de octubre cuando este lunes desde la hora 9.45 se enfrente a Uzbekistán, combinado clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en la ciudad de Malacca.

Uruguay viene de derrotar con lo justo 1-0 a República Dominicana el pasado viernes en la capital de ese país, Kuala Lumpur, con un gol de Ignacio Laquintana, quien debutó con la celeste en esa jornada.

Este domingo a la hora 6 de Uruguay, el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa con las 11 horas de diferencia que existen con Malasia.

Bielsa fue consultado acerca de qué opina sobre Uzbekistán y dijo: "Siempre son un desafío los enfrentamientos en partidos internacionales, sobre todo considerando la presencia de un nuevo entrenador con mucho prestigio en el equipo rival dado que los oponentes tienen un entrenador con mucho prestigio como Fabio Cannavaro ".

"En el año próximo se desarrolla el Mundial 2026 y eso siempre es un desafío. Prepararnos para una competencia de ese tipo es muy importante", agregó Bielsa.

Hablando del encuentro contra los uzbekos, Bielsa añadió: "Todos los partidos en la actualidad son igualados más allá de la posición en el ranking FIFA, nunca se imagina uno que el partido va a ser accesible o fácil. Nunca imagina un partido sencillo. Anticipar lo que va a suceder en el fútbol no es conveniente porque es un deporte con resultados inciertos".

Marcelo Saracchi, a su vez, también habló de este partido que se jugará este lunes.

"Va a ser un partido interesante con dos selecciones que están en el Mundial y para muchos jugadores que estamos en la selección ahora, es una nueva prueba y tenemos que demostrar lo mejor. Va a ser un equipo más físico, más dinámico el de Uzbekistán y esas van a ser las diferencias con el de República Dominicana".