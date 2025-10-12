"Verdadera maravilla de la naturaleza": nació una cría de elefanta marina en la playa de Piriápolis

En las últimas horas, se registró en la playa de Piriápolis el nacimiento de una cría de elefanta marina . Tanto la madre como el pequeño animal se encuentran "protegidos" por un cerco perimetral dispuesto por la Prefectura Nacional Naval, según informó la Intendencia de Maldonado en un comunicado.

La situación además está siendo monitoreada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos ( DINARA ) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ), Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente , Prefectura Nacional Naval , el municipio de Piriápolis , la ONG SOS Fauna Marina y el departamento de Gestión Ambiental , Dirección de Ambiente , y la unidad de Bienestar Animal de la intendencia .

Desde la comuna señalan que resulta "clave" no molestar a la madre ni a la cría, ya que existe "el peligro de que la hembra abandone a la cría y esta no sobreviva" .

"La madre se encuentra en un período de lactancia exclusiva, la cual dura aproximadamente 25 días" , informó la Intendencia en un comunicado. En este marco, se prevé que el cerco estará durante 30 días.

El nacimiento de una cría de elefante marino en una playa urbana constituye un hecho "inusual", dado que esta especie suele reproducirse en paraderos específicos, caracterizados por su "aislamiento y condiciones ambientales favorables", aseguran.

"Este acontecimiento es una verdadera maravilla de la naturaleza, que nos recuerda la importancia de cuidar y respetar la vida silvestre", sostienen.

Finalmente, desde la Intendencia de Maldonado exhortaron a la población a respetar el cerco y no molestar a la madre ni a la cría. "No alimentarlos, evitar el acercamiento de mascotas, no tomar fotos con flash y no utilizar drones", solicitan.