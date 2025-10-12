Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

"Verdadera maravilla de la naturaleza": nació una cría de elefanta marina en la playa de Piriápolis

El nacimiento de una cría de elefante marino en una playa urbana constituye un hecho "inusual", dado que esta especie suele reproducirse en paraderos específicos, caracterizados por su "aislamiento y condiciones ambientales favorables", aseguran desde la Intendencia de Maldonado

12 de octubre 2025 - 12:45hs
Imagen de WhatsApp 2025-10-12 a las 11.53.00_83a8649a

En las últimas horas, se registró en la playa de Piriápolis el nacimiento de una cría de elefanta marina. Tanto la madre como el pequeño animal se encuentran "protegidos" por un cerco perimetral dispuesto por la Prefectura Nacional Naval, según informó la Intendencia de Maldonado en un comunicado.

Video - cría de elefanta marina.3

La situación además está siendo monitoreada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, Prefectura Nacional Naval, el municipio de Piriápolis, la ONG SOS Fauna Marina y el departamento de Gestión Ambiental, Dirección de Ambiente, y la unidad de Bienestar Animal de la intendencia.

Desde la comuna señalan que resulta "clave" no molestar a la madre ni a la cría, ya que existe "el peligro de que la hembra abandone a la cría y esta no sobreviva".

Más noticias
Piraña muerta en Piriápolis
MALDONADO

Encontraron una piraña muerta en la playa de Piriápolis: cómo llegó hasta ahí y qué tan peligrosa es esta especie

Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a un perro de asistencia y a la fundación que los entrena
TORRE EJECUTIVA

Perros guía en Torre Ejecutiva: Yamandú Orsi recibió una visita especial en la previa al Día del Animal

"La madre se encuentra en un período de lactancia exclusiva, la cual dura aproximadamente 25 días", informó la Intendencia en un comunicado. En este marco, se prevé que el cerco estará durante 30 días.

El nacimiento de una cría de elefante marino en una playa urbana constituye un hecho "inusual", dado que esta especie suele reproducirse en paraderos específicos, caracterizados por su "aislamiento y condiciones ambientales favorables", aseguran.

"Este acontecimiento es una verdadera maravilla de la naturaleza, que nos recuerda la importancia de cuidar y respetar la vida silvestre", sostienen.

Finalmente, desde la Intendencia de Maldonado exhortaron a la población a respetar el cerco y no molestar a la madre ni a la cría. "No alimentarlos, evitar el acercamiento de mascotas, no tomar fotos con flash y no utilizar drones", solicitan.

Elefanta Marina

Temas:

Elefanta marina Piriápolis playa Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
ESTADOS UNIDOS

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

La capital se vacía y eso trae riesgos: ¿qué barrios de Montevideo son prioritarios para repoblar?
POLÍTICAS PÚBLICAS

La capital se vacía y "eso trae riesgos": ¿qué barrios de Montevideo son prioritarios para repoblar?

Negocios fallidos, licitaciones sin efecto y cambios en el flujo de turistas: la historia detrás de tres hoteles abandonados en Uruguay
REAL ESTATE

Negocios fallidos, licitaciones sin efecto y cambios en el flujo de turistas: la historia detrás de tres hoteles abandonados en Uruguay

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos