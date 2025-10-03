Perros guía en Torre Ejecutiva: Yamandú Orsi recibió una visita especial en la previa al Día del Animal

Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a un perro de asistencia y a la fundación que los entrena

El presidente de la República, Yamandú Orsi , recibió en Torre Ejecutiva a autoridades de una fundación que promueve el uso de perros de asistencia para personas con discapacidad visual y afirmó quedar impresionado con el entrenamiento que requieren los animales. El encuentro se produjo este viernes, en la previa a la celebración del Día Internacional del Animal.

La organización con casi 20 años " ha entregado más de 100 animales entrenados que mejoran la autonomía y la calidad de vida de personas con discapacidad visual y de niños con Trastorno del Espectro Autista ", escribió Orsi en sus redes sociales tras la visita de las autoridades.

El presidente de la Fundación de Apoyo Promoción Perros Asistencia (Fundappas), Alberto Calcagno , fue quien encabezó la delegación este viernes en la de Presidencia de la República, que además incluyó uno de los perros guía .

“El presidente (Orsi) se mostró sumamente interesado por lo que estos perros logran en beneficio de las personas que lo necesitan. Salimos muy satisfechos y con la expectativa de poder seguir creciendo”, dijo Calcagno en rueda de prensa luego de la reunión.

Por otra parte, Orsi resaltó el trabajo de la organización. "Me impresionó el compromiso que requiere cada entrenamiento, de casi dos años, hasta que el perro llega al hogar de su usuario", escribió Orsi en sus redes.

"Es un trabajo solidario y profesional que transforma vidas, abre caminos de autonomía y fortalece la inclusión", agregó el primer mandatario.

Además de presidente de la institución, Calcagno, fue uno de sus fundadores en 2006. Luego de su rehabilitación tuvo la inquietud de usar un perro guía. Para ello se postuló como aspirante en Estados Unidos siendo seleccionado y a partir de su propia experiencia es que nació Fundappas.

La organización se define como una "escuela integral de perros de asistencia". Una institución que "entrenara, sociabilizara y entregara, de manera totalmente gratuita, perros guía a las personas con discapacidad visual y posteriormente, perros de asistencia a familias con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)".