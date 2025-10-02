La gira de Orsi en Europa: entrega de escultura con Pablo Atchugarry y reuniones con el Papa León XIV, rey de Bélgica y autoridades de Unión Europea

Durante los próximos días, los focos de la política exterior del gobierno de Yamandú Orsi estarán puestos en Europa . El mandatario viajará al Viejo Continente dentro de dos semanas, con una serie de reuniones de alto nivel ya agendadas. Y en la previa tendrá una agenda propia el canciller Mario Lubetkin , quien partirá el domingo hacia Italia.

El ministro participará en la XII Conferencia Italia-América Latina y Caribe y mantendrá reuniones sobre "cooperación en materia de seguridad", en las que estará acompañado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Como "fase final" rumbo al acuerdo Mercosur-Unión Europea , Lubetkin tiene previsto encontrarse con su par alemán, Johann Wadephul, con el canciller italiano Antonio Tajani y posiblemente con la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero.

Como parte de esta línea de trabajo, el presidente Orsi comenzará al próximo miércoles 15 de octubre en Bruselas, Bélgica, donde mantendrá encuentros con el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con algunos legisladores y con el rey Felipe de Bélgica.

Desde Cancillería afirman que son "optimistas" respecto a que se concrete la firma del acuerdo antes de fin de año, aunque con estos encuentros buscan "tener garantías".

La gira continuará hacia Italia, donde será recibido por el presidente Sergio Mattarella. Allí participará en el 80° aniversario de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), organismo en el que Lubetkin era representante regional hasta que renunció para aceptar el mandato de la Cancillería.

Pablo Atchugarry

En ese evento está previsto que el presidente uruguayo entregue junto al artista Pablo Atchugarry una escultura como señal de paz y de seguridad alimentaria, indicaron fuentes diplomáticas a El Observador. Se trata de un árbol disecado de cerca de dos metros de altura en un formato de la paloma de la paz.

El lema del aniversario será "Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores" y el canciller Lubetkin sostuvo este miércoles en una nota de Presidencia que Orsi "será el único presidente de América Latina que hablará".

El recorrido seguirá el viernes hacia El Vaticano, donde el presidente uruguayo mantendrá una audiencia con el flamante Papa León XIV. La Conferencia Episcopal del Uruguay –que congrega a los obispos uruguayos– había visitado a Orsi en la Torre Ejecutiva para pedirle que le trasladara al Sumo Pontífice la invitación para venir al país, dado que la última visita se remonta a 1987 con la llegada de Juan Pablo II.