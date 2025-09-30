Orsi sobre el atentado a Ferrero y el avance del crimen organizado: "Hay momentos que sentís que los corrés de atrás"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este martes a la reunión que mantuvo el lunes con las autoridades de los partidos políticos a raíz del atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , y enfatizó en la conciencia que existe entre todos los partidos políticos sobre el creciente poder de los grupos criminales .

“Todos los partidos que han estado en el gobierno sabemos de lo que estamos hablando y de los grupos criminales que hay en la vuelta” , destacó el mandatario. Además, subrayó el avance acelerado del crimen organizado: “Se tiene conciencia. Lo que es claro es que el crimen organizado avanza rápido y tenemos riesgos. Sabemos que no reconoce fronteras, se globalizaron antes que los Estados” .

El presidente también hizo hincapié en la velocidad con la que estos grupos operan, mencionando que en ocasiones parece que el Estado está perdiendo terreno frente a ellos: “En algunos momentos sentís que los corrés de atrás” , comentó Orsi, al referirse al narcotráfico y al crimen organizado que opera tanto en la región como dentro de Uruguay.

MINISTERIO DEL INTERIOR Atentado a Ferrero: Fiscalía pedirá imputación de uno de los detenidos y rastrean si origen de la granada coincide con la del ataque a Brigada en 2020

En relación con las medidas de seguridad, Orsi adelantó que se llevarán a cabo operativos para detectar vínculos con el atentado a Ferrero, y también pidió que se avance en la votación de la ley antilavado . Esta ley se considera clave para el combate del crimen organizado y el narcotráfico.

Consultado sobre la permanencia de Ferrero en su cargo como fiscal general (está en calidad de subrogante) o si se debe nombrar a un nuevo titular, Orsi evitó entrar en polémicas políticas y centró el debate en la importancia de la persona y la institución: “No hay que entreverar los tantos, hoy el tema central es este, y puso en el centro a la persona y la institución. No contaminemos. Lo peor es poner el foco donde no tiene que ir”.

Sobre el atentado y la posible responsabilidad de la custodia policial en no haber repelido el ataque, Orsi señaló que es evidente que algo falló en el protocolo de seguridad: “Si te pasó lo que pasó, es porque algo te faltó”. Finalmente, destacó la trayectoria de Ferrero al frente de la Fiscalía y la necesidad de fortalecer la institución: “Estamos hablando de una persona que hace años trabaja en los temas y de una Fiscalía que necesita fortalecerse”.