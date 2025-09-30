Orsi sobre el atentado a Ferrero y el avance del crimen organizado: "Hay momentos que sentís que los corrés de atrás"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este martes a la reunión que mantuvo el lunes con las autoridades de los partidos políticos a raíz del atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y enfatizó en la conciencia que existe entre todos los partidos políticos sobre el creciente poder de los grupos criminales.
“Todos los partidos que han estado en el gobierno sabemos de lo que estamos hablando y de los grupos criminales que hay en la vuelta”, destacó el mandatario. Además, subrayó el avance acelerado del crimen organizado: “Se tiene conciencia. Lo que es claro es que el crimen organizado avanza rápido y tenemos riesgos. Sabemos que no reconoce fronteras, se globalizaron antes que los Estados”.
El presidente también hizo hincapié en la velocidad con la que estos grupos operan, mencionando que en ocasiones parece que el Estado está perdiendo terreno frente a ellos: “En algunos momentos sentís que los corrés de atrás”, comentó Orsi, al referirse al narcotráfico y al crimen organizado que opera tanto en la región como dentro de Uruguay.
En relación con las medidas de seguridad, Orsi adelantó que se llevarán a cabo operativos para detectar vínculos con el atentado a Ferrero, y también pidió que se avance en la votación de la ley antilavado. Esta ley se considera clave para el combate del crimen organizado y el narcotráfico.
Consultado sobre la permanencia de Ferrero en su cargo como fiscal general (está en calidad de subrogante) o si se debe nombrar a un nuevo titular, Orsi evitó entrar en polémicas políticas y centró el debate en la importancia de la persona y la institución: “No hay que entreverar los tantos, hoy el tema central es este, y puso en el centro a la persona y la institución. No contaminemos. Lo peor es poner el foco donde no tiene que ir”.
Sobre el atentado y la posible responsabilidad de la custodia policial en no haber repelido el ataque, Orsi señaló que es evidente que algo falló en el protocolo de seguridad: “Si te pasó lo que pasó, es porque algo te faltó”. Finalmente, destacó la trayectoria de Ferrero al frente de la Fiscalía y la necesidad de fortalecer la institución: “Estamos hablando de una persona que hace años trabaja en los temas y de una Fiscalía que necesita fortalecerse”.