Trabajadores del Hospital de Clínicas convocaron a un paro de 24 horas esta semana: los servicios afectados

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) resolvió un paro de 24 horas para el 2 de octubre "en defensa del presupuesto universitario".

El gremio aclaró que "se trabajará de acuerdo con el Instructivo de paro vigente y al convenio de Fueros Sindicales acordado entre AFFUR , UTHC y la Udelar ".

Los funcionarios afiliados a la UTHC deben firmar una planilla gremial con su horario de entrada, salida y sector correspondiente.

Guardia mínima en todos los sectores, exceptuando donde ya se haya adelantado trabajo o servicio.

MINISTERIO DEL INTERIOR Atentado a Ferrero: Fiscalía pedirá imputación de uno de los detenidos y rastrean si origen de la granada coincide con la del ataque a Brigada en 2020

Transporte : Guardia mínima, sin altas en paros de 24 y 48 horas, y con restricción en servicios de ambulancia.

Registros Médicos : Atención de trámites urgentes como nacimientos y fallecimientos, pero no se darán horas ni se atenderá público en archivo.

Según argumentó el PIT-CNT, el paro tiene como responsables al gobierno y su propuesta presupuestal, que a su entender no cumple con las promesas de campaña ni respeta la solicitud de la Udelar y la educación pública. "El presupuesto destinado a estas áreas está lejos del 6+1% comprometido, incluso implicando retrocesos", agrega.

Uno de los problemas clave para la central sindical es la exclusión del Hospital Universitario del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), a pesar de su rol crucial en la atención de 400.000 personas y en la formación de recursos humanos, investigación y extensión.

El problema, a juicio de los gremialistas, no es solo de infraestructura sino estructural, afectando la salud pública y los derechos fundamentales, como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.