"Nos asustó a todos": periodista deportivo debió ser asistido en el Estadio Centenario e internado de urgencia tras un ACV

Este sábado, antes del comienzo del partido que enfrentó a Cerro Largo F.C y Peñarol en el Estadio Centenario, se vivieron momentos de preocupación en la zona de prensa cuando el periodista deportivo y comentarista Richard Arce sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).

Según supo El Observador, el periodista se desplomó y fue asistido de forma urgente por los médicos del lugar. Sin perder el conocimiento, Arce debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde se encuentra en cuidados intensivos bajo observación.

"Hoy antes de Peñarol / C.Largo en el mismo Estadio, mi compañero y amigo Richard Arce tuvo un quebranto de salud que nos asustó a todos . Quiero agradecer al Suat que rapidísimo llegó al lugar para atender y trasladar a Richard. Espero como todos los compañeros una rápida recuperación ", escribió Kesman en su cuenta de la red social X.

Arce tiene una pasado como jugador profesional en Bella Vista y en Defensor Sporting en la década de 1970. Debutó en medios en 1989 en Emisora del Palacio, formó parte del equipo de Carlos Muñoz en Radio Carve y tuvo una participación en Canal 5 antes de llegar a Radio Universal.

Actualmente trabaja en dupla con Ernesto Faría en el comentario de partidos del fútbol local, forma parte de lunes a viernes de La oral deportiva y los sábados trabaja en el programa Futgol.

Faría también agradeció la rapidez con la que fue asistido el periodista por el personal de salud y los funcionarios que lo asistieron: "Gracias a los funcionarios de la AUF que trabajan en la puerta del estadio que fueron a buscar a la emergencia para asistir lo mas rápido a nuestro compañero y a los médicos de Suat que se dieron cuenta de que el tiempo era clave para salvar una vida. Gracias".

También su compañero de Futgol Danielo Mera compartió un mensaje en su cuenta de X sobre la salud de Arce y deseó su pronta recuperación: "Negro hace el favor de mejorarte, tomalo con calma, pero tomatelo con firmeza con todas tus fuerzas. Este es el partido que no sabe de desconcentración, jugalo atento a cada movimiento".

"Hay que esperar 72 horas": la actualización sobre la salud de Richard Arce

Al inicio del programa de este lunes, Alberto Kesman se refirió en La oral deportiva a la situación de su colega e informó que se encuentra "estable" y bajo observación en la unidad de cuidados intensivos.

"Se encuentra estable, se despertó de buen ánimo. No se permiten visitas. Hay que esperar las 72 horas a que baje el coágulo que tiene en el cerebro como consecuencia del problema que tuvo y después se va a dictaminar los pasos a seguir", expresó Kesman.

"Está estable, esa es la definición de la situación de nuestro compañero Richard Arce", resumió.