Cuando sería su cumpleaños y a un mes de su homicidio, publicaron la última canción del "Negrito Kevin": "El tema del verano"

A comienzos de setiembre, Kevin Almada , el artista conocido como "El Negro Kevin" , fue asesinado de varios disparos durante una discusión con otro hombre en plena vía pública en el barrio La Teja. Este domingo se publicó un tema póstumo del cantante , en la fecha en la que cumpliría 23 años.

"Hoy es el cumple del Kevin, 23 años. No lo tenemos acá, pero lo sentimos presente. Y qué mejor que recordarlo soltando lo que él mismo nombró El tema del verano", escribió en la publicación del video el productor musical Lukas "Bunnker" Acosta. "Que suene fuerte, que su voz no se apague, que nos siga alegrando" , agregó.

Almada, que venía ganando terreno en la escena de la música urbana, soñaba –según expresó en una entrevista con Telemundo– vivir de la música y colaborar con la situación económica de su madre.

Su canción más famosa fue A lo baraja , una colaboración con el productor y el músico Negrito Pierre, que superó el millón de reproducciones en Spotify y tiene más de 4,4 millones de reproducciones en YouTube. Una versión plenera de la canción A menina de vermelho, del joven brasileño MC Menor JP.

Captura de video: A lo baraja

Ahora, Bunnker Records publicó la versión oficial de un tema que Kevin había adelantado en sus redes sociales a sus casi 60 mil seguidores: El tema del verano. Una canción en la que también participa Henry Marín, conocido como "El Mismo".

"Kevin, como todos, tenía varias partes, hoy Lucas Bunnker y Henry El Mismo nos quedamos con el gurí de barrio, humilde que soñaba con ser artista y salir adelante. Con el niño del cual siempre hablaba su mamá, amante cuidador de los animales y los amigos", expresan en la publicación del video.

"Los disparos de los cuales tanto alardeamos socialmente en las películas, las series y muchas de las canciones, son los mismos que se llevaron a Kevin. Hoy el mensaje es más vida, más alegría, menos balas. En honor a esa parte de Kevin, el que luchaba hasta con el mismo buscando salir adelante, aquí está El tema del verano”.

Almada fue asesinado el 10 de setiembre en el marco de una discusión vecinal. Horas después del asesinato, un joven de 26 años se entregó ante las autoridades y confirmó la versión de los testigos que habían indicado que la discusión entre ellos fue subiendo de tono hasta que el homicida se retiró del lugar pero volvió a enfrentarse con el cantante y le disparó seis veces.

El hombre fue imputado por un delito de homicidio especialmente agravado y se dispuso 180 días de prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con la investigación.