Radiografía de un crack: los demoledores números de Leonardo Fernández que cambian la cara de Peñarol

Leonardo Fernández sigue siendo un referente para el equipo de Diego Aguirre y sus números, aclaran todo

29 de septiembre 2025 - 13:56hs
Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol retornó este lunes a los entrenamientos en su lugar de concentración en Los Aromos, pensando en lo que será el partido de la décima fecha del Torneo Clausura contra Danubio el próximo domingo en el Estadio Campeón del Siglo. Por su parte, Leonardo Fernández, su figura, mantiene unos números tremendos.

Los números de Leonardo Fernández

Leonardo Fernández lleva un año muy bueno en Peñarol.

Si bien no llega aún a la cantidad de goles que convirtió en 2024, en el que fue espectacular, convirtiendo una decena de tiros libres, por ahora, lleva 11 tantos en este 2025 en todas las competencias que disputó.

En 2024 llegó a 22 anotaciones.

Pero lo de Leonardo Fernández no son solo goles. También participa de ellos, es decir, anota, pero colabora mucho con asistencias.

En este contexto, si se toma en cuenta el último mes, participó en seis tantos (dos goles a Plaza Colonia y a Juventud de Las Piedras, a ambos para ganarles 1-0, y cuatro asistencias).

Pero en lo que va de todo 2025, es por mucha diferencia, el futbolista que más ha aportado en este rubro de goles y asistencias.

Leonardo Fernández encabeza la lista de los principales jugadores de Peñarol con 24 (goles + asistencias).

Lo sigue de lejos Maximiliano Silvera con 17, mientras que hasta ahora, David Terans, con menos minutos, tomó parte de 12.

De esta manera, pese a que no es el mismo jugador que rompía todas las redes ajenas en 2024 y que aún en 2025 no convirtió un tanto de tiro libre, su especialidad, Leonardo Fernández presenta números demoledores, los de un crack.

Temas:

Peñarol Leonardo Fernández Los Aromos Danubio Maximiliano Silvera David Terans

