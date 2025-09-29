Ignacio Ruglio inició oficialmente las tratativas para que Peñarol no vaya al Tróccoli para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos luego de un fin de semana en el que sumó tres puntos muy importantes al vencer 3-1 a Cerro Largo de atrás, y se favoreció con el empate de su archirrival, Nacional, 0-0 contra Juventud de Las PIedras. Mientras tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, ya comenzó tratativas oficiales para no tener que enfrentar a Cerro en el Estadio Tróccoli en la fecha 11 del Torneo Clausura.
