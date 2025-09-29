Ignacio Ruglio inició oficialmente las tratativas para que Peñarol no vaya al Tróccoli para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos luego de un fin de semana en el que sumó tres puntos muy importantes al vencer 3-1 a Cerro Largo de atrás, y se favoreció con el empate de su archirrival, Nacional, 0-0 contra Juventud de Las PIedras. Mientras tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, ya comenzó tratativas oficiales para no tener que enfrentar a Cerro en el Estadio Tróccoli en la fecha 11 del Torneo Clausura.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Peñarol será local contra Danubio en el Estadio Campeón del Siglo el fin de semana que viene.

Cabe recordar que el año pasado, tanto Nacional como Peñarol ayudaron económicamente a los de la Villa para que pudieran comenzar el Campeonato Uruguayo.

Este año, solo fueron los tricolores los que ayudaron a Cerro para que también pudiera empezar.

Según confió una fuente de Peñarol a Referí este lunes, Ignacio Ruglio, ya se comunicó con su par cerrense, Alfredo Jaureguiverry para intentar que el encuentro entre ambos clubes se dispute en el Estadio Centenario, y se reunirán este martes para hacer números y que los carboneros no deban viajar a la Villa en dos fechas.