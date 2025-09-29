Dólar
El Observador / Fútbol / Peñarol

Ignacio Ruglio inició oficialmente las tratativas para que Peñarol no vaya al Tróccoli para enfrentar a Cerro por el Torneo Clausura

El presidente carbonero ya se mueve para el partido que se disputará en dos fechas

29 de septiembre 2025 - 12:38hs
El Estadio Luis Tróccoli
El Estadio Luis Tróccoli Leonardo Carreño

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos luego de un fin de semana en el que sumó tres puntos muy importantes al vencer 3-1 a Cerro Largo de atrás, y se favoreció con el empate de su archirrival, Nacional, 0-0 contra Juventud de Las PIedras. Mientras tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, ya comenzó tratativas oficiales para no tener que enfrentar a Cerro en el Estadio Tróccoli en la fecha 11 del Torneo Clausura.

Ruglio ya se mueve

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Peñarol será local contra Danubio en el Estadio Campeón del Siglo el fin de semana que viene.

Pero luego, deberá ser visitante de Cerro en el Estadio Luis Tróccoli.

Cabe recordar que el año pasado, tanto Nacional como Peñarol ayudaron económicamente a los de la Villa para que pudieran comenzar el Campeonato Uruguayo.

Este año, solo fueron los tricolores los que ayudaron a Cerro para que también pudiera empezar.

Según confió una fuente de Peñarol a Referí este lunes, Ignacio Ruglio, ya se comunicó con su par cerrense, Alfredo Jaureguiverry para intentar que el encuentro entre ambos clubes se dispute en el Estadio Centenario, y se reunirán este martes para hacer números y que los carboneros no deban viajar a la Villa en dos fechas.

Peñarol Ignacio Ruglio Torneo Clausura Cerro Los Aromos Juventud de Las Piedras

