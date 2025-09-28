Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Rampla Juniors igualó a La Luz en la tabla del descenso, Oriental y el Depor saltaron a zona de playoffs

Se disputó el sábado la disputa de la fecha 22 de la Segunda División Profesional donde Rampla Juniors y La Luz ganaron para mantener un pulso parejo y vibrante por el descenso.

La fecha se abrió el sábado con empate a cero entre el líder Albion y Cerrito.

Central Español dio un paso clave rumbo al ascenso directo al ganarle 2-1 de visitante a Artigas con goles de Rodrigo Muñiz y Alejandro Villoldo contra uno de Manuel Núñez .

La Luz sumó otros tres puntos vitales por el descenso al derrotar en el Capurro 2-0 a Féni x con un gol de antología de Horacio Sequeira (de la mitad de la cancha) y otro, en las postrimerías del partido de Mateo Carrizo .

A pesar de ese triunfo, Rampla Juniors ganó y lo empató en la tabla del descenso. El picapiedra superó 2-1 a Rentistas con goles del argentino Lautaro Rinaldi y Maximiliano Viera marcando el ex Rampla Gonzalo Barreto para el bicho colorado.

Colón derrotó 1-0 a Uruguay Montevideo con gol de uno de los mejores jugadores de la temporada, Maicol Ferreira. El triunfo sostiene a Colón en zona de playoffs, con una gran campaña.

Deportivo Maldonado recuperó chances al vencer 1-0 a Oriental con gol de Renato César.

Finalmente, Atenas logró un resonante triunfo al superar 1-0 a Tacuarembó con gol de Bruno Serrón.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Albion 57 Central Español 51 Colón 47 (+19) Atenas 45 (+7) Oriental 45 (+6) Deportivo Maldonado 44 (+10) Tacuarembó 44 (+5) Rentistas 43 (+7) Fénix 39 (-1) Rampla Juniors 28 (-13) Artigas 23 (-6) La Luz 25 (-14) Cerrito 23 (-21) Uruguay Montevideo 21 (-26)

Albion y Central Español siguen en zona de ascenso directo.

Colón y Atenas se mantuvieron en zona de playoffs mientras que Oriental y Deportivo Maldonado se metieron en la misma zona. Tacuarembó y Rentistas, con sus derrotas, cayeron de zona de playoffs. Tacuarembó estuvo largo tramo en zona de ascenso directo.

Rampla Juniors empató a La Luz en zona de descenso

En la tabla del descenso Artigas sigue último con un promedio de 0,821 puntos.

La Luz y Rampla Juniors promedian 1,000 puntos.

Cerrito tiene 1,150. Bajan los dos últimos y en caso de empate habrá definición en un partido entre las escuadras igualadas.