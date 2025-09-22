Dólar
Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

Mirá los resultados, los autores de los goles, la Tabla Anual y la tabla del descenso de la Segunda División Profesional al cabo de la fecha 21

22 de septiembre 2025 - 16:17hs
Rentistas

Rentistas

Foto: @SegundaAUF

Culminó este lunes la disputa de la fecha 21 de la Segunda División Profesional con un áspero empate 2-2 entre Cerrito y Fénix en partido disputado en el Parque Palermo.

El sábado, Rentistas le ganó 2-0 a Atenas con goles de Agustín García y Franco Pérez.

Ambos se mantuvieron en zona de playoffs. El campeón y el vicecampeón ascienden directo a Primera y los cuatro restantes jugarán playoffs por el tercer ascenso.

Central Español se mantuvo segundo al empatar 0-0 con Tacuarembó, equipo que buena parte del certamen fue el segundo.

En partido muy importante por el descenso, Artigas le ganaba 1-0 a Oriental al cabo del primer tiempo con gol de Bruno Barja, pero terminó sucumbiendo 2-1 tras tomar goles de Benjamín Núñez y Vitinho.

Artigas sigue último en la tabla del descenso junto a Rampla Juniors a los que La Luz logró mantener a distancia esta fecha.

El domingo, Deportivo Maldonado goleó 3-0 a Uruguay Montevideo con anotaciones de Maximiliano "Chingolo" Noble, Santiago Cartagena y Santiago Rodríguez.

Además, Colón logró otro triunfo trascendente al derrotar al líder Albion 2-1 con dos goles de Martin "Cachimba" Correa contra uno del experimentado y recio zaguero Pablo Lacoste.

Este lunes, Cerrito y Fénix jugaron un partido muy entretenido que terminó 2-2.

Lo empezó ganando Fénix con gol de cabeza de Santiago Franca, lo empató el defensor Emanuel Dall'Aglio también con un cabezazo y Cerrito pasó con un gol de antología de Juan Daniel Moreira quien volvió a poner toda su mágica y potencia envasada en su porte corpulento para sacarse varios rivales de encima y colocar la pelota contra un palo, con enorme calidad. Todo pintaba para el triunfo del Cerri cuando en tiempo cumplido Andrés "Misil" Barboza lo empató de cabeza en un córner.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 56
Central Español 48
Colón 44 (+18)
Tacuarembó 44 (+6)
Rentistas 43 (+8)
Atenas 42 (+6)
Oriental 42 (+5)
Deportivo Maldonado 41 (+9)
Fénix 39 (+1)
Rampla Juniors 25 (-14)
Artigas 23 (-7)
La Luz 22 (-16)
Cerrito 22 (-21)
Uruguay Montevideo 21 (-26)

Albion y Central Español siguen en zona de ascenso directo.

Colón, Tacuarembó, Rentistas y Atenas se mantuvieron en zona de playoffs, cruces de donde saldrá el tercer ascenso, aunque las posiciones de los cuatro se vieron alteradas.

Oriental y Deportivo Maldonado están muy cerca y siguen en la pelea de los playoffs. Fénix dejó por el camino dos puntos importantes.

Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

En la tabla del descenso Artigas, Rampla Juniors siguen siendo los más complicados con La Luz que los mantuvo a raya.

Artigas promedia 0,852 y Rampla 0,926 al tiempo que La Luz promedia 0,966.

