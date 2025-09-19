Dólar
Bronca en Rampla Juniors con el arbitraje de Antonio García que anuló un polémico gol contra La Luz que le sacó un valioso empate

19 de septiembre 2025 - 21:22hs
Mario Saralegui

Comenzó este sábado la disputa de la fecha 21 de la Segunda División Profesional donde La Luz le sacó un valioso empate a Rampla Juniors en partido jugado en el Parque Palermo.

El argentino Lautaro Rinaldi abrió la cuenta para Rampla pero La Luz, que mereció largamente el empate, igualó tras grosero error de Santiago Cappi y gol de Joaquín Gottesman.

Cuando empataban 1-1, cerca del final, en un pelotazo llovido, terminó con la pelota en el arco de La Luz.

Jorge González se quedó al saltar porque el golero Jhonatan Lima salió a despejar la pelota. Por delante del golero se ubicó Rinaldi impidiendo su movimiento. Fue una jugada donde no pareció existir infracción.

Cristian Cruz
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Cólon le ganó un duelo directo a Fénix y Rampla Juniors se volvió a complicar

Richard Chengue Morales
FÚTBOL

El Chengue Morales le pegó a Perchman, a los jugadores de Nacional, a Leonardo Fernández, dijo que se debería parar el fútbol por la situación de Rampla y que Ignacio Alonso "no puede organizar un torneo de futbolito"

Sin embargo, el juez Antonio García cobró la incidencia como falta.

Daniel Rodríguez, desde el VAR, no lo llamó para revisar la incidencia. En el primer tiempo, el VAR intervino para que se anulara un gol de Rinaldi, por mano.

El presidente de la sociedad civil de Rampla Juniors, Gabriel Kouyoumdjian, se mostró muy molesto por la jugada calificándola de "insólita".

Rampla Juniors y Artigas son los dos equipos que están en zona de descenso a la Divisional C cuando se disputan las últimas fechas.

Rampla necesitaba sí o sí ganarle a La Luz que es el equipo que tiene más a mano.

Con este empate, Rampla promedia 0,926 puntos y La Luz 0,966.

Artigas está último con 0,885. Los del norte juegan con Oriental de visitantes esta fecha.

García amonestó a un miembro del cuerpo técnico de Mario Saralegui, quien protestó también a viva voz la validación del gol.

Al final, Saralegui entró directamente a protestar la jugada, tuvo un breve intercambio con el juez y se retiró a zona de vestuarios bancándose la situación.

Rampla Juniors Mario Saralegui

