El fuerte comunicado de la Mutual sobre la difícil situación de los futbolistas de Rampla Juniors y que compartió Mario Saralegui, su técnico

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) emitió un fuerte comunicado en las últimas horas, explicando la difícil situación que viven en la actualidad los jugadores de Rampla Juniors , de la Segunda división profesional, quienes no percibieron sus últimos tres salarios, entre otras cosas, y el mismo fue replicado por el técnico del equipo, Mario Saralegui en sus redes.

Los presididos por Diego Scotti informaron acerca del complicado momento de los profesionales picapiedras.

Como se sabe, Rampla Juniors es una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que contó con el apoyo de Foster Gillett, el empresario internacional que llegó al club para administrar al equipo en esta temporada 2025 y con un ambicioso plan a largo plazo.

El conjunto picapiedra, que juega en Segunda división, no ha obtenido los resultados que se esperaban luego de la expectativa que generó la llegada de un grupo internacional con un proyecto millonario .

NACIONAL La chicana de un dirigente de Nacional a Peñarol: "El Barcelona de Uruguay está a 7 puntos nuestro en la Anual"

OBITUARIO Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

Como informó Referí el pasado 4 de setiembre, el hijo del expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, Humberto Grondona, quien actualmente asesora a la SAD de Rampla Juniors, denunció que “cuatro pillos le robaron la plata” a Foster Gillett.

El comunicado de la Mutual sobre la situación de Rampla Juniors

En las últimas horas, la MUFP emitió un comunicado para informar lo que están padeciendo los jugadores de Rampla Juniors.

"La situación que atraviesa el plantel de futbolistas y el resto de los trabajadores de Rampla Juniors es extremadamente grave y preocupante. Al día de hoy, SIGUEN SIN PERCIBIR LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO, lo cual resulta absolutamente inadmisible", comienzan expresando.

Y continúan: "A esto se suma un hecho de extrema gravedad: debido a la falta de aportes a la seguridad social, -a pesar de haberse realizados los descuentos correspondientes-, LOS FUTBOLISTAS perdieron la COBERTURA DE SALUD FONASA, debiendo ASUMIR personalmente el COSTO DE SU SOCIEDAD MÉDICA".

"Exigimos a las autoridades de Rampla Juniors soluciones inmediatas y concretas. A la Asociación Uruguaya de Fútbol la discusión y la implementación urgente de un Fair Play Financiero con reglas claras y de obligatorio cumplimiento. El respeto a los derechos laborales y a los compromisos asumidos no es negociable", termina.

Aquí se puede ver el comunicado de la Mutual:

Por otra parte, el técnico del equipo, Mario Saralegui, no ocultó su preocupación por lo que vive todos los días con los jugadores.

Aquí se puede ver cómo lo compartió Mario Saralegui, el técnico de Rampla Juniors: