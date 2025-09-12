La chicana de un dirigente de Nacional a Peñarol: "El Barcelona de Uruguay está a 7 puntos nuestro en la Anual"

Nacional fue eliminado este jueves a la noche por Plaza Colonia de la Copa AUF Uruguay al perder 2-1 luego de ir ganando 1-0 con un gol de Nicolás "Diente" López ante un colmado Gran Parque Central, que volvía a cobijar hinchas luego de la sanción de cuatro encuentros sin público por los hechos de violencia de la final del Torneo Intermedio. En tanto, este viernes habló el dirigente tricolor Federico Britos y no solo habló de la eliminación, sino también de su archirrival, Peñarol.

De esta manera y con los demás resultados, así quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

El dirigente de Nacional, Federico Britos, habló de varios temas luego de la eliminación de su club de la Copa AUF Uruguay.

COPA AUF URUGUAY Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir

"Es momento de tranquilidad y de autocrítica", comenzó diciendo sobre la situación de Pablo Peirano como entrenador en El Espectador Deportes.

Y continuó: "El fin de semana va a ser clave. Tenemos un partido duro, otra vez ante Plaza Colonia".

"Nacional tiene que ganar todo y lo que queremos es el Campeonato Uruguayo. No quiero minimizar el golpe, pero quedar afuera de la Copa AUF Uruguay nos duele porque somos Nacional. Otro cuadro la abandona, a nosotros nos duele quedar afuera", dijo con ironía sin nombrar a Peñarol, que el año pasado decidió no disputarla.

Y sin nombrarlo, siguió hablando irónicamente de los aurinegros.

Federico Britos Foto: Leonardo Carreño

"Yo veo que hay un equipo que es el Barcelona de Uruguay, que no tiene problemas internos, que está todo espectacular, pero está deportivamente a 7 puntos nuestro en la Anual (en realidad, está a 4, a la espera de si el TAS le da la razón a Nacional). Sigo pensando que tenemos el mejor plantel del medio", expresó.

Britos sostuvo que "para Nacional no es tapar nada ganar el Uruguayo. Hace dos años que no gana el Campeonato Uruguayo y si salís campeón uruguayo, los ítems van a empezar a aparecer".

"Yo lo que dije en mi cuenta de X (ex Twitter) fue que me parecía raro que no se instalara el tema que se había tirado una petaca en el estadio de Peñarol, y ahora veo que se instala ahora que en Nacional luego de que volvió la gente al Gran Parque Central, sí lo hablan", indicó Britos, y allí, los periodistas del programa le dijeron que eso no era verdad y que habían hablado de la petaca tirada por los seguidores de Peñarol contra el mismo Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo.

También expresó que "el línea de ayer se equivocó y nos dio una mano (al levantar la bandera por un offside que no existió para el gol anulado a los patablancas), como se equivocaron en el gol de Abel (Hernández para Liverpool ante Peñarol) y la tormenta hubiese sido por otro lado. Ahí capaz el lío estaba en otro lado".