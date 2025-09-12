Al-Hilal vs Al-Qadsiah : día, hora y dónde ver a Darwin Núñez ante Nahitan Nández por Saudi Pro League

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez jugará su segundo partido oficial con su nuevo club, Al-Hilal, por la Saudi Pro League de Arabia Saudita, un torneo el cual los uruguayos no están acostumbrados a consumir, más allá de las grandes estrellas que lo disputan.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El delantero convirtió un gol en el debut ante Al-Riyadh, pero se lo anularon, aunque igualmente ganaron.

¿Cuándo juega Al-Hilal vs Al-Qadsiah con Darwin Núñez ante Nahitan Nández por la Saudi Pro League de Arabia Saudita? Ahora se vendrá el segundo encuentro por la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Darwin Núñez jugará este sábado 13 de setiembre a la hora 15 contra Al-Qadsiah de Nahitan Nández en el Kingdom Arena.

El encuentro podrá verse en DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, y es el que emite los diferentes partidos del torneo, aunque por ahora, no todos.