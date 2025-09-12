OSE anunció cortes de agua para este viernes en tres barrios de Montevideo: mirá en cuáles y a qué hora arrancan

Foto: Inés Guimaraens

OSE informó que este viernes 12 de setiembre llevará a cabo trabajos programados en distintas zonas de Montevideo, lo que provocará cortes temporales en el suministro de agua potable en tres barrios de la capital del país.

Entre las 09:00 y las 14:00 horas, OSE realizará tareas de "mejoras en la red de distribución" en el barrio Pocitos. Las zonas afectadas serán las calles Rivera, Osorio, Francisco Muñoz y La Gaceta. La empresa estatal recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante este período, ya que podría haber alteraciones en el servicio.

Simultáneamente, en el barrio del Cerro, también entre las 9:00 y las 14:00 horas, se realizarán trabajos en las “tuberías de distribución del Sistema Metropolitano”. En este caso, las calles afectadas serán Cuba, la Avenida José Batlle y Ordóñez (ascenso a la Fortaleza), Barcelona, Polonia, Holanda, Puerto Rico y Rusia. La OSE advirtió que el suministro de agua potable podría verse afectado en la zona durante el tiempo estimado de trabajo.

En Sayago Norte, las tareas serán similares a las de Cerro, pero con un horario extendido. El corte de suministro se llevará a cabo entre las 8:00 y las 16:00 horas. Los trabajos incluirán la reparación y mantenimiento de tuberías en las calles Bv. José Batlle y Ordóñez (acera norte) desde Avenida Garzón, Cnel. Raíz, Shakespeare, Avenida Sayago, Cno. Edison (desde Av. Sayago hasta la vía), Cno. Máximo Santos (desde Av. Sayago hasta la vía) y Payaguas. En este caso, la empresa también advirtió que las zonas cercanas podrían experimentar baja presión y turbiedad en el agua, incluso después de la reactivación del servicio.

OSE alertó que, luego de la finalización de los trabajos, se podrían registrar fenómenos puntuales de turbiedad en el agua, un fenómeno común tras la intervención en las redes de distribución. En caso de que se presenten inconvenientes adicionales, la empresa solicitó que los usuarios se comuniquen con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al *1871 desde móviles.