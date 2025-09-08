"Paso decisivo": OSE y CAF acordaron préstamo de U$S 130 millones para la financiación de la represa de Casupá

OSE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ( CAF ) firmaron un acuerdo por el préstamo de U$S 130 millones para la financiación de la represa de Casupá en Florida . El presidente del ente, Pablo Ferreri, definió el convenio como un "paso decisivo" para garantizar la seguridad hídrica de Uruguay.

Según Ferreri, la represa de Casupá será la "más grande de Uruguay" , con una capacidad de almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos superando el volumen de la actual de Paso Severino, que tiene 67 millones de metros cúbicos.

La inversión total en la obra será de U$S 110 millones, además de U$S 20 millones destinados a las expropiaciones de alrededor de 3.500 hectáreas .

OSE Federico Kreimerman llegó a un acuerdo reparatorio tras prender una bomba de humo en un edificio de OSE

El acuerdo contempla también una cooperación técnica por U$S 160 mil para la elaboración del pliego licitatorio y el trabajo en el informe ambiental .

De acuerdo con el presidente de OSE, con el pliego la meta es tenerlo listo para finales de este año y poder "lanzarlo a inicios comienzos de 2026". La adjudicación de la obra se espera para principios de 2027, con el inicio de la construcción a mediados de ese año, explicó.

Se estima que la represa estará terminada a mediados de 2029, y que el llenado de la misma podría tardar entre seis meses y un año, dependiendo de las precipitaciones.

"Esta es una obra estratégica que junto con otras nos permitirá cumplir con este cometido tan importante y que es un mandato del presidente de la República", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) y añadió que la obra es la reserva "bruta" de agua dulce que necesita el Área Metropolitana para "asegurar el abastecimiento de agua potable hacia el 2045".

Además del acuerdo por Casupá, el presidente del ente adelantó que la CAF desembolsará sobre U$S 63 millones para el proceso de "modernización tecnológica" que tiene estipulado OSE.

Tras la firma del acuerdo, Ferreri se manifestó en sus redes sociales y afirmó que este es un "paso decisivo para garantizar la seguridad hídrica de Uruguay".