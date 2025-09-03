Federico Kreimerman llegó a un acuerdo reparatorio tras prender una bomba de humo en un edificio de OSE

El expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE ( Ffose ), Federico Kreimerman, llegó a un acuerdo reparatorio con el organismo público tras ser imputado por encender una bomba de humo dentro de un edificio del ente. El hecho se dio en el marco de las protestas que hacía el sindicato por el proyecto Arazatí.

La formalización de la investigación se vencía el próximo 7 de setiembre y fue llevada adelante por la fiscal de Flagrancia de 16° Turno, Bettina Ramos. Según adelantó El País y luego confirmó el Ministerio Público a través de un comunicado, Kreimerman se comprometió a manifestar sus disculpas en sede penal “por las consecuencias que el evento pudo haber ocasionado”.

Asimismo, el gremialista deberá manifestar “su voluntad de que los conflictos se resultan en forma pacífica” , agrega el texto que enviaron desde el departamento de comunicación de la Fiscalía.

Kreimerman deberá fomentar los espacios de diálogo con el fin de prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica.

El sindicalista admitió en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) que "la bomba de humo fue decisión del sindicato" y que "las acciones fueron unánimes". Sin embargo, cuando el periodista Leonardo Haberkorn, le preguntó si él fue la persona que colocó esa bomba de humo, Kreimerman contestó que no.

Luego, sin embargo, Kreimerman le reconoció a la fiscal que fue quien prendió la bomba de humo con el objetivo de interrumpir la licitación del proyecto Arazatí, según había dicho el vocero de Fiscalía, Javier Benech.