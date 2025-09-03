Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / OSE

Federico Kreimerman llegó a un acuerdo reparatorio tras prender una bomba de humo en un edificio de OSE

El expresidente del sindicato había admitido en una entrevista que la bomba de humo fue “decisión del sindicato”

3 de septiembre 2025 - 14:27hs
OSE inició un sumario a Federico Kreimerman
OSE inició un sumario a Federico Kreimerman Inés Guimaraens

El expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, llegó a un acuerdo reparatorio con el organismo público tras ser imputado por encender una bomba de humo dentro de un edificio del ente. El hecho se dio en el marco de las protestas que hacía el sindicato por el proyecto Arazatí.

La formalización de la investigación se vencía el próximo 7 de setiembre y fue llevada adelante por la fiscal de Flagrancia de 16° Turno, Bettina Ramos. Según adelantó El País y luego confirmó el Ministerio Público a través de un comunicado, Kreimerman se comprometió a manifestar sus disculpas en sede penal “por las consecuencias que el evento pudo haber ocasionado”.

Asimismo, el gremialista deberá manifestar “su voluntad de que los conflictos se resultan en forma pacífica”, agrega el texto que enviaron desde el departamento de comunicación de la Fiscalía.

Más noticias
alvaro danza no ve inconveniente mantener turnos en mutualistas, pero que esta full life, todo el dia con la cabeza en asse
ENTREVISTA

Álvaro Danza no ve "inconveniente" mantener turnos en mutualistas, pero que está "full life, todo el día con la cabeza en ASSE"

policia busca a un hombre que entro a la casa de su expareja y se llevo a la fuerza a sus hijos de 2 y 6 anos
SORIANO

Policía busca a un hombre que entró a la casa de su expareja y se llevó a la fuerza a sus hijos de 2 y 6 años

Kreimerman deberá fomentar los espacios de diálogo con el fin de prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica.

El sindicalista admitió en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) que "la bomba de humo fue decisión del sindicato" y que "las acciones fueron unánimes". Sin embargo, cuando el periodista Leonardo Haberkorn, le preguntó si él fue la persona que colocó esa bomba de humo, Kreimerman contestó que no.

Luego, sin embargo, Kreimerman le reconoció a la fiscal que fue quien prendió la bomba de humo con el objetivo de interrumpir la licitación del proyecto Arazatí, según había dicho el vocero de Fiscalía, Javier Benech.

Temas:

Federico Kreimerman ose humo

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos