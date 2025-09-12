Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Sábado:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / TREINTA Y TRES

La Policía investiga el hallazgo de un feto en una planta de tratamiento de aguas servidas

El subjefe de Policía de Treinta y Tres, Washington Videla, explicó que se presume que el feto habría llegado dentro de un camión barométrico

12 de septiembre 2025 - 8:42hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres investiga el hallazgo de un feto en una planta de aguas servidas de OSE ubicada en el departamento olimareño, confirmaron fuentes policiales.

Trabajadores municipales que se encontraban en el lugar realizando tareas de descarga de aguas servidas provenientes de camiones barométricos notaron la situación y dieron aviso a las autoridades.

En declaraciones a Canal 11, el subjefe de Policía de Treinta y Tres, Washington Videla, explicó que se presume que el feto habría llegado dentro de uno de los vehículos que transportaban las aguas servidas, aunque esta es aún una hipótesis preliminar.

Más noticias
La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
MALDONADO

Una mujer de 26 años fue asesinada a balazos mientras estaba adentro de un auto en Playa Verde

Patrullero de la Policía. (Archivo)
HOMICIDIO

Un hombre fue asesinado a balazos en La Cruz de Carrasco: encontraron varias vainas en el lugar

El feto fue trasladado al Instituto Técnico Forense de Montevideo, donde se le realizarán una serie de estudios para determinar su procedencia y las circunstancias de su fallecimiento mientras la Policía continúa con la investigación.

Temas:

policía feto ose

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza llamado de atención a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral
JUSTICIA

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza "llamado de atención" a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
CRIMEN EN SORIANO

"No me puedo ir de este mundo sin mis hijos": el audio que mandó Andrés Morosini antes de suicidarse y matar a los dos niños

Kevin Almada junto a los cantantes L-Gante y Martín Quiroga
PERFIL

Quién era "El Negro Kevin", el joven talento de la música urbana y las redes sociales asesinado en La Teja

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos