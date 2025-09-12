La Policía investiga el hallazgo de un feto en una planta de tratamiento de aguas servidas

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres investiga el hallazgo de un feto en una planta de aguas servidas de OSE ubicada en el departamento olimareño, confirmaron fuentes policiales.

Trabajadores municipales que se encontraban en el lugar realizando tareas de descarga de aguas servidas provenientes de camiones barométricos notaron la situación y dieron aviso a las autoridades.

En declaraciones a Canal 11, el subjefe de Policía de Treinta y Tres, Washington Videla, explicó que se presume que el feto habría llegado dentro de uno de los vehículos que transportaban las aguas servidas, aunque esta es aún una hipótesis preliminar.

El feto fue trasladado al Instituto Técnico Forense de Montevideo, donde se le realizarán una serie de estudios para determinar su procedencia y las circunstancias de su fallecimiento mientras la Policía continúa con la investigación.