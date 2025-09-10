Encuentro con el Patriarca: Policía de Paysandú restringe el uso de cuchillos y aumenta los controles luego de que murieran caballos el año pasado

La Jefatura de Policía de Paysandú extremó cuidados en la seguridad del evento Encuentro con el Patriarca 2025 , después de que el año pasado una estampida de caballos provocara accidentes de tránsito y cuatro equinos muertos .

La edición número 31 del evento se realizará entre el jueves 18 y el domingo 21 de setiembre , entre ellas que los caballos no identificados serán excluidos de la marcha , prohibieron tomar alcohol durante la misma y restricciones al uso de cuchillos.

El evento consiste en marchar hacia el monumento de la Meseta de Artigas , ubicado en este departamento, durante la víspera de la fecha de fallecimiento de José Gervasio Artigas .

Algunos representantes de la oposición, como el senador nacionalista Sebastián da Silva, cuestionó las medidas . "No deja que la gente pueda disfrutar tranquila de algo tan sano como ir a la meseta de Artigas a hacerle un homenaje al patriarca", dijo el legislador en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

"¿Qué es lo que quieren promover, una marcha con nuggets de pollo, con papas fritas?", se preguntó Da Silva.

Cuáles son las medidas de seguridad para el Encuentro con el Patriarca

encuentro.jpg Encuentro con el Patriarca Foto: Intendencia de Paysandú

Desde la Policía sanducera emitieron una serie de 14 medidas de seguridad para el evento:

1. Identificación obligatoria de equinos mediante numeración con pintura, asignada por la organización a cada aparecería.

2. Los equinos no identificados serán excluidos de la marcha conjuntamente con su jinete.

3. Prohibido dejar caballos en la ruta. Para ello cada aparcería deberá contar (con la debida antelación) de un predio cerrado para el descanso de los equinos, lo que deberá ser comunicado a la organización conjuntamente con los datos de la persona responsable del cuidado de los mismos en forma presencial en las diferentes paradas.

4. Estará prohibido viajar en la caja de los vehículos de acuerdo a la normativa vigente.

5. Prohibición de ingesta de alcohol durante la marcha.

6. Prohibición de expendio de alcohol en puestos no autorizados por el municipio, con especial control a vehículos.

7. Prohibir a los locales autorizados por la Intendencia de Paysandú el expendio de bebidas en envases de vidrio.

8. Prohibición de ingreso de vehículos con equipos sonoros (parlantes) al predio de la Meseta.

9. Restricción en uso de cuchillos: solo como parte de la indumentaria gaucha durante la marcha, debiendo permanecer luego en los fogones.

10. Exhortar a los padres a evitar la exposición a riesgos en la conducción de equinos por parte de niños y adolescentes sin supervisión adulta.

11. Prohibición de menores portando cuchillos.

12. Prohibido el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad de acuerdo a normativa vigente.

13. Queda limitado a un solo fogón por aparcería, no pudiendo encenderse en las cercanías de las carpas.

14. Los puestos comerciales deberán contar con extintores tipo ABC vigentes.

Qué pasó en el Encuentro con el Patriarca pasado

El Encuentro con el Patriarca edición 30° Foto: X del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera

Previo a la edición 30° del Encuentro con el Patriarca, decenas de caballos escaparon y provocaron accidentes de tránsito, una estampida y cuatro de estos animales muertos, según afirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Paysandú en su momento.

Los accidentes de esa noche sobre Ruta 3 dejaron dos lesionados leves a los que se le dio el alta en el lugar, según había informado en primera instancia el medio local El Telégrafo.

La hipótesis de Policía Caminera fue que el incidente se desencadenó cuando se abrió una portera y escaparon decenas de caballos.

En esa ocasión, el evento contó con la participación del por entonces presidente de la República Luis Lacalle Pou. El ahora exprimer mandatario había concurrido al monumento con un caballo propio y acompañado de su hija, Violeta Lacalle Ponce de León.

Los incidentes provocaron que autoridades del Frente Amplio de Paysandú pidieran la suspensión del evento y que no concurrieran a este.