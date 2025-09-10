Dólar
Policía detuvo en Montevideo al líder de una banda que robaba vehículos y luego los vendía en todo el país

La investigación policial inició luego de que una persona denunciara el hurto de su auto en San Carlos

10 de septiembre 2025 - 16:22hs
La Policía detuvo en Montevideo al líder de una banda criminal que se dedicaba al hurto y comercialización de vehículos en distintas zonas del país, según informó la Jefatura de Maldonado en un comunicado.

La investigación policial inició tras que el 12 de mayo, en horas de la noche, una persona denunciara el hurto de su auto, el que había dejado estacionado en calle Treinta y Tres, entre Loustsne y Costanera, de la ciudad de San Carlos (Maldonado).

Así, en el marco de la operación "CHACH", los oficiales empezaron a realizar tareas de análisis e investigación bajo la supervisión del fiscal de Maldonado de 5º turno, Jorge Vaz González.

Tras varios meses y diversos trabajos, los oficiales lograron identificar a los presuntos responsables y los lugares donde guardaban los vehículos robados. Gracias a esto, la Policía logró recuperar en junio el auto robado en la ciudad de Florida.

Luego de recuperar el vehículo, los oficiales continuaron con la investigación y finalmente este martes llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de Montevideo, donde lograron detener a un hombre quien fue señalado como el principal sospechoso de "liderar una banda delictiva dedicada al hurto y posterior comercialización de vehículos en distintas zonas del país".

Dentro del lugar los efectivos incautaron U$S 2.000, $ 30.000, varias libretas de propiedad de vehículos, documentos varios, teléfonos celulares y otros elementos de interés.

