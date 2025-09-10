Camión cargado con 27.000 kilos de portland despistó y volcó en Ruta 102: Policía Caminera desvía el tránsito

Un camión con semirremolque , cargado con 27.000 kilos de portland a granel, despistó y volcó en Ruta 102 y Camino Andaluz , cerca de la zona de Manga, informó Policía Caminera .

El hecho ocurrió minutos antes de las 09:00 , cuando el vehículo pesado se desplazaba por la mencionada carretera en dirección Oeste. Según declaraciones del conductor, otro vehículo frenó bruscamente y al intentar esquivarlo perdió el dominio, cruzó el cantero central y volcó sobre su lateral derecho en plena vía de circulación .

El camión transportaba 27.000 kilos de portland a granel y era conducido por un hombre de 35 años, quien sufrió traumatismo de tórax y fue derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE).

"El tránsito que circula desde Ruta 5 hacia Ruta 8 es desviado por el ingreso del Club Cash", agrega el comunicado oficial de la fuerza.

Además, señala que a esta hora "se aguarda material adecuado para realizar el trasbordo del portland de una tolva a otra".