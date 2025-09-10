Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PRADO

Orsi se reunió con la ARU en la Rural del Prado: "El tema central fueron algunos artículos del Presupuesto"

El mandatario destacó el intercambio que han tenido con los directivos de la asociación desde que comenzó el gobierno del Frente Amplio

10 de septiembre 2025 - 14:53hs
20250807 Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

El presidente Yamandú Orsi se reunió este miércoles con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en el marco de una edición de la Rural del Prado que se lleva adelante desde el pasado viernes hasta el próximo domingo.

En rueda de prensa, el mandatario contó que “el tema central fueron algunos artículos del Presupuesto”.

Uno de ellos referido a campo natural y otro sobre “una redacción inconveniente con respecto a algunos productos que se importan y después otros temas más trillados y más conocidos”, añadió Orsi en rueda de prensa pero no dio detalles de cuáles fueron.

Más noticias
canelones evalua aplicar multa de $ 3.6 millones a una empresa por extraccion ilegal de arena en santa lucia
MULTA

Canelones evalúa aplicar multa de $ 3.6 millones a una empresa por extracción ilegal de arena en Santa Lucía

Tabaré Aguerre, exministro de Ganadería

Alejandro Sánchez dijo que el gobierno le pidió a exministro Tabaré Aguerre que "asuma el liderazgo en el sector del riego"

El presidente contó que también hablaron de los mercados y las señales que está recibiendo Uruguay “por ejemplo de los países del Golfo y cómo está el concierto internacional”.

Sobre la competitividad, Orsi aseguró que “no fue un tema que estuviera sobre la mesa”. “Hoy hay un buen clima de precios”, argumentó el mandatario y destacó el intercambio que han tenido con los directivos de la ARU desde que comenzó el gobierno.

Temas:

Yamandú Orsi ARU Presupuesto

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay cuarto, Brasil quinto y Bolivia va al repechaje

Rodrigo Bentancur de Uruguay ante Chile por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

Chile 0-0 Uruguay: sin energía, rendimientos, ni juego, con Bielsa desbordado en el final, la celeste tuvo una deslucida despedida en las Eliminatorias

Llamado laboral de Inefop 
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Inefop con sueldo de $ 66.000 por 40 horas semanales: requisitos y cómo postularse

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos