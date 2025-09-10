Orsi se reunió con la ARU en la Rural del Prado: "El tema central fueron algunos artículos del Presupuesto"

Foto: Inés Guimaraens

El presidente Yamandú Orsi se reunió este miércoles con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en el marco de una edición de la Rural del Prado que se lleva adelante desde el pasado viernes hasta el próximo domingo.

En rueda de prensa, el mandatario contó que “el tema central fueron algunos artículos del Presupuesto”.

Uno de ellos referido a campo natural y otro sobre “una redacción inconveniente con respecto a algunos productos que se importan y después otros temas más trillados y más conocidos”, añadió Orsi en rueda de prensa pero no dio detalles de cuáles fueron.

El presidente contó que también hablaron de los mercados y las señales que está recibiendo Uruguay “por ejemplo de los países del Golfo y cómo está el concierto internacional”.

Sobre la competitividad, Orsi aseguró que “no fue un tema que estuviera sobre la mesa”. “Hoy hay un buen clima de precios”, argumentó el mandatario y destacó el intercambio que han tenido con los directivos de la ARU desde que comenzó el gobierno.