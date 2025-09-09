Dólar
Nacional / Alejandro Sánchez

Alejandro Sánchez dijo que el gobierno le pidió a exministro Tabaré Aguerre que "asuma el liderazgo en el sector del riego"

Aguerre asumirá un rol técnico de la CND para colaborar en la implementación de la política de riego que busca poner en marcha Yamandú Orsi

9 de septiembre 2025 - 12:18hs
Tabaré Aguerre, exministro de Ganadería

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que le pidieron al exministro de Ganadería Tabaré Aguerre que "asuma el liderazgo en el sector del riego", luego de que se confirmara su incorporación como técnico de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para colaborar con el gobierno de Yamandú Orsi.

Tras su renuncia como ministro de Ganadería en 2018, luego de que el gobierno de Tabaré Vázquez sancionara la ley de riego que él había promovido, en los últimos días se confirmó que Aguerre asumirá un rol técnico de la CND para colaborar en la implementación de la política de riego que busca poner en marcha Orsi.

Tras reunirse con la Asociación Rural del Uruguay (ARU), el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo en rueda de prensa que Aguerre había sido el “mentor” de la ley vigente, la cual –de todos modos– debía revisarse porque “no ha sido de recibo de los privados”.

"Le hemos pedido al ingeniero Aguerre que asuma el liderazgo en el sector del riego. Viene del sector regante, conoce, trabajó muchísimo en el MGAP, promovió la ley de riego en Uruguay, es un convencido y muy decidido a trabajar", expresó este martes Sánchez en una rueda de prensa.

Según el secretario de Presidencia, "están prontas las condiciones del sector privado y el sector público para trazar una hoja de ruta con certezas y con acciones concretas" para esta área.

Consultado sobre si la CND y Aguerre comandarán la implementación de esta hoja de ruta, Sánchez aclaró que serán "parte" de un grupo coordinado por Presidencia, que también estará integrado por los ministerios de Economía, Ambiente y Ganadería, y que podrá contar con la participación del Ministerio de Transporte y distintos entes autónomos como UTE.

Alejandro Sánchez Tabaré Aguerre Riego CND Yamandú Orsi

