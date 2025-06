Colonización insiste en que sistema de riego está incluido en compra de estancia María Dolores: "Si lo querían excluir lo deberían haber mencionado"

La abogada agregó que según el Código Civil los sistema de riego –con pivotes fijos y móviles– ingresan en la categoría bienes inmuebles siempre que estén instalados de “manera fija y formen parte del uso productivo del inmueble”.

“El sistema de riego inmerso en el inmueble incluye la tubería enterrada, el sistema de bombeo, las conexiones eléctricas y los equipos pivotes. Estos últimos por sí solos no cumplen una función y su separación sería en detrimento de la mejora anexa al inmueble”, agregó Gandolfo y aclaró que se trata de siete pivotes fijos y tres móviles. “Al estar anclados al terreno y requerir obras de infraestructura como conexiones eléctricas o hidráulicas, son claramente una mejora incorporada al inmueble”, insistió.

La gerente de la División Jurídica aseguró que también tiene “implicancias fiscales” porque hay “toda una cuestión regulada sobre la importación de todos estos sistemas, donde se hacen proyectos, y en este caso se hicieron”. “Se obtuvieron muchos beneficios por parte de Rafelor S.A. (la sociedad anónima dueña del campo)”, apuntó.

De todos modos, el argumento principal para defender la postura de que son parte de la compra-venta es que la resolución no fue recurrida.

“Por tanto, no tendríamos duda de que es parte. Y se concluye diciendo que no se comparte lo informado por el oferente en el correo electrónico en cuanto a considerar los pivotes como un mero equipo ya que el mismo integra un sistema de riego, siendo este adscripto a la parcela. De este informe se le dio vista al oferente con fecha 26 de mayo. Todavía se estaba en plazo para recurrir la resolución. Se entiende jurídicamente que esta sería la forma de plantearnos que no estaban de acuerdo en dejar por fuera a estos pivotes. La realidad es que la resolución está firme. No presentaron un recurso administrativo y tampoco nos han dado una contrapartida a este informe”, apuntó.

La abogada agregó que han tenido otras reuniones con el oferente y que “no hubo oposición” a esta postura de Colonización.

En la misma línea se expresó la gerente de la división notarial, la escribana Shirley Pereira. "Desde el año 2009 en que yo integro el Instituto, hemos comprado varios campos que tienen sistemas de riego y nunca los han dejado fuera. Incluso recuerdo un caso en Artigas, donde compramos un campo con sistema de riego y lo hicimos andar para asegurarnos de que realmente funcionaba porque no estaba en uso. Se gastó mucho dinero para que pudiéramos corroborar que el campo tenía el sistema de riesgo operativo", dijo.

La escribana agregó que "si lo querían excluir lo deberían haber mencionado, de otra forma que no sea maquinaria, porque creo que el sistema de riego es mucho más que eso".