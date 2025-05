Vendedora de estancia María Dolores en Florida advirtió al presidente de Colonización que el sistema de riego no está incluido

El anuncio de la adquisición fue realizado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , durante el velorio de José Mujica. El campo en discusión tiene 4.400 hectáreas y Colonización pagará US$ 32,5 millones , el mismo precio acordado previamente entre privados.

ORSI Orsi reconoció que se aplica artículo 200 de la Constitución en el caso del presidente de Colonización y dijo que "no puede seguir" como colono

COLONIZACIÓN Presidente de Colonización dijo que asumieron sin cuentas bancarias habilitadas y exjerarca le respondió: "No condice"

Uno de los fundamentos del oficialismo para realizar la compra es que el campo tiene instalado un importante sistema de riego valuado en US$ 3 millones que representa un 10% del costo .

Que tuviera el sistema instalado fue señalado como una virtud por Viera durante la reunión del directorio del 14 de mayo en que se resolvió la adquisición. Según consta en el acta del encuentro –a la que accedió El Observador–, el presidente del INC señaló que tenía “infraestructura productiva y sistemas de riego considerables”.

También destacó que Orsi se había comprometido en campaña a adquirir 25 mil hectáreas para el INC y “contribuir al compromiso de acceso al agua para el riego, la producción y consumo animal en la producción familiar”.

Al fundamentar el voto, Viera señaló que la oferta era “sumamente atractiva”, que el campo tenía “dimensiones apropiadas para instalar una colonia” y que había demanda “de asociaciones de productores en la zona incluso algunos con experiencia en gestión de riego”.

Otra postura

El hecho de que el presidente del INC –y la resolución de adquisición– haya mencionado al sistema de riego como parte de la venta motivó que la vendedora le enviara una nota aclarando que esto no era así.

El viernes 16, la escribana Patricia Villalba –que actúa en representación de Rafelor, la SA vendedora– ingresó un documento en Colonización que busca aclarar la situación.

La nota, a la que accedió El Observador, dice que en el tercer resultando de la resolución que avala la compra, Colonización –mediante un departamento específico– tasó los embalses en US$ 395 mil, el sistema de riego basado en los equipos de pivots fijos y móviles en US$ 2,8 millones y el sistema de distribución de agua para abrevadero en US$ 110 mil.

Sin embargo, la representante de Rafelor aclara que la maquinaria y los equipos no forman parte de la venta.

“Corresponde advertir al INC que conforme se indica expresamente en el ofrecimiento (literal h) de las condiciones de venta como en la cláusula 10a del boleto de reserva que se adjuntó al mismo (suscripto el 17 de marzo) entre Rafelor SA y el comprador original José González, ‘no queda incluida en el objeto de la compraventa proyectada la maquinaria, equipos (en negrita ambas), muebles y enseres de la casa habitación del inmueble ni semovientes’”.

El texto agrega que si al momento de la entrega del inmueble existiere “maquinaria y equipos” de la vendedora en el inmueble, se acuerda que las mismas permanecerán en el “inmueble bajo llave hasta que se vendan hasta por un plazo máximo de noventa días a partir del otorgamiento de la compraventa”.

A juicio de la vendedora, está claro que “los equipos de pivots fijos y móviles referidos en el resultando 3 de la resolución, no forman parte del objeto de la compraventa proyectada, y serán retirados del inmueble por Rafelor SA en los plazos y condiciones indicados en el ofrecimiento y el boleto de reserva”.

Consultado en Arriba Gente este miércoles, Viera reiteró su posición. Aseguró que “los equipos de riego están incluidos en la venta” y dijo que “los pivot y equipos de riego están presentados en Dinagua para exoneración por inversiones fijas” por lo que “no se pueden retirar”.

“Si el vendedor entiende que no es así, que lo que dice en todo el expediente de la compra que están incluidos, se irá a un juicio”, sentenció Viera.

La compra aún debe ser avalada por el Tribunal de Cuentas, cuyos ministros aún no recibieron el expediente.