Giannina Silva compartió fotos de su primera salida nocturna con su pareja luego del nacimiento de Isabella

La conductora de Vamo Arriba, el matutino de Canal 4 del que se encuentra de licencia maternal, mostró su outfit para la fiesta, además compartió un video bailando con la bebé antes de salir y algunos videos de la divertida noche en la que se la ve entre mimos y besos con el padre de la niña. "Me encontré un bombón y me lo quedé" , escribió con cariño sobre su pareja.

“Estoy enamoradísima. Una empieza a entender. Si bien ya creía en las frases de lo que es ser mamá o papá, empieza a entender por qué. No paro de mirarla. Estoy feliz”, dijo Silva en el living de Algo Contigo, el programa que conduce Luis Alberto Carballo.

"¿Era como te lo imaginabas?", le preguntó Carballo. “Mejor. Fue algo muy sorpresivo y no puedo creer la belleza de este momento de la vida. Cada día la amás más", respondió.

Al ser consultada sobre la relación con Zaugg, Silva no evitó los elogios al padre de su bebé. "A veces estás mucho tiempo con una persona y sentís que no lo terminaste de conocer, y a veces estas poco tiempo pero sentís que conociste todo. La sorpresa te la podés llevar con cualquiera de las dos relaciones, largas o cortas. La nuestra era cortísima. Pero me sorprendió para bien, y cada día me sorprende más lo maravilloso que es como persona y como padre", dijo.