Giannina Silva llevó a su hija a Algo Contigo y habló sobre los detalles de su maternidad, su pareja y por qué la paran en la calle

"¿Era como te lo imaginabas?", le preguntó Carballo. “Mejor. Fue algo muy sorpresivo y no puedo creer la belleza de este momento de la vida. Cada día la amás más", respondió.

Silva se refirió también a la licencia paternal de su pareja, Gonzalo Zaugg, y pidió "más licencia para los padres, por favor".

"Al comienzo fue bastante más maravilloso porque tuvo los 17 días de licencia por paternidad y estando los dos en casa es bastante más fácil. Ahora que se va 8 horas a trabajar se siente bastante más el estar mano a mano con ella. Cuando llega de trabajar estamos de nuevo miti-miti", sostuvo.

Al ser consultada sobre la relación con Zaugg, Silva no evitó los elogios al padre de su bebé. "A veces estas mucho tiempo con una persona y sentís que no lo terminaste de conocer, y a veces estas poco tiempo pero sentís que conociste todo. La sorpresa te la podés llevar con cualquiera de las dos relaciones, largas o cortas. La nuestra era cortísima. Pero me sorpendió para bien, y cada día me sorprende más lo maravilloso que es como persona y como padre", dijo.

Además contó que desde que nació Isabella sólo ha recibido mensajes llenos de amor para la bebé y los padres. "Me ha pasado en la vida, al ser pública, tener momentos de olas de cariño y momentos de olas de odio. Me ha pasado recibir comentarios negativos de haters en distintas etapas de mi vida por decisiones que he tomado. Per la bebe ha sido un amor unánime en las redes y en la calle. En la calle me paran para verla. Ya no me quieren ver a mí, la quieren ver a la bebe".