De El Oso a Stranger Things y El juego del calamar, las grandes series que se despiden de la pantalla en 2025

Todos los años hay despedidas. Las series se terminan. Las grandes, esas que dejan una marca en los espectadores y duran varias temporadas, también. Pero en 2025 es diferente: por azar o no, es el año en el que varios de los títulos más grandes de los últimos años de la era del streaming le dicen adiós para siempre a la pantalla. Esta es una lista de alguna de esas series que encaran su última temporada en los próximos meses.

Una de las primeras series que se despide en 2025 fue You , la producción que puso al asesino y stalker psicópata en el rol del protagonista y le dio una cara seductora y conquistadora: la de Penn Badgley . La quinta temporada de comienza tres años después: Joe ha vuelto a Nueva York y está casado con Kate Lockwood, una heredera británica con varios muertos en el placard. Pronto, el apetito homicida de Joe encuentra una nueva víctima, pero esta vez salir indemne le será un poco más complicado. Fecha de estreno del final: sus episodios ya están disponibles en Netflix.

El universo de Star Wars se ha desplegado en una franquicia casi infinita. Las series ubicadas en ese mundo ya son varias, pero Andor todavía permanece como una de las mejores propuestas junto a The Mandalorian. La primera acaba de estrenar su segunda y última temporada en la plataforma de Disney+, estrena tres nuevos episodios cada martes, y ya ha sido catalogada como una de las mejores propuestas del año. A modo de recordatorio: Andor está protagonizada por el mexicano Diego Luna en el papel de Cassian Andor, personaje que apareció por primera vez en la película Rogue One: una historia de Star Wars, y que en este caso retoma su historia como rebelde contra el Imperio. Fecha de estreno del final: en emisión.

El oso

A la cocina también le llegó la hora de cerrar. La serie de FX que puso al mundo de la gastronomía en boca de todo el mundo también afila los cuchillos y tiende la mesa para la temporada final, que será la cuarta. Continuación directa de la anterior, la historia del chef Carmen "Carmy" Berzatto y su restaurante The bear en Chicago llegará a su conclusión dentro de pocas semanas, en una trama que todavía tiene mucho que resolver: los vínculos familiares de la familia Berzatto, la historia de amor entre el protagonista y Claire, así como el futuro profesional de Sydney y más. Fecha de estreno del final: 15 de junio.

El juego del calamar

La serie coreana que se convirtió de la noche a la mañana en uno de los productos más exitosos y vistos en la historia de Netflix terminará este año con su tercera temporada. Los planes para el final de la serie distópica sobre el reality en el que los deudores deben sobrevivir hasta el final por un premio mayor —y su vida— incluyen las respuestas a cómo Hwang In-ho se convirtió en el Líder, así como también habrá un encuentro con un Gi-hun, el protagonista, más cambiado y renovado. Fecha de estreno del final: 27 de junio.

Stranger Things

Ya era hora de que la serie de ciencia ficción que trajo la década de los 80 al centro de la popularidad encarara su final. Y no porque su última entrega haya sido mala —de hecho, la cuarta temporada fue una de las mejores, con nuevas ambiciones en despliegues y en el villano central, Vecna—, sino porque su sello empieza a agotarse y, sobre todo, sus protagonistas ya están muy lejos de aquel grupo de niños en bicicleta que encantó a los espectadores en 2016. La quinta y última temporada tendrá a los amigos de Hawkins, Indiana, al frente de su última batalla contra el mal que acecha del otro lado, en el Upside Down. Fecha de estreno del final: no confirmada.