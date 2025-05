Exportaciones de bienes aumentaron 4% en el primer cuatrimestre de 2025

El Instituto Uruguay XXI informó este viernes que las exportaciones de abril llegaron a US$ 1.033 millones con un aumento interanual de 4%.

La carne vacuna fue el principal producto de exportación en el mes con US$ 226 millones y crecimiento de 32% respecto al mismo mes de 2023 . Se lograron vender más de 33 mil toneladas, con Estados Unidos como el principal comprador. China quedó en segundo lugar y la Unión Europea (UE) en el tercero.

En el primer cuatrimestre también lideró el listado exportador con ventas por US$ 753 millones e incremento de 27%. Estados Unidos, China, la UE, Israel y Brasil fueron los principales compradores .

La celulosa se ubicó como el segundo producto de venta con US$ 187 millones, con descenso de 16%. Entre enero y abril las colocaciones llegaron a US$ 737 millones y un descenso de 5%. China fue el primer destino de venta con US$ 337 millones. Luego se ubicaron la UE, Estados Unidos, Turquía y Corea del Sur.

0024821721.webp Celulosa, mano a mano con la carne vacuna, una batalla positiva para Uruguay entre los principales rubros de exportaciones de bienes.

Los productos lácteos ocuparon el tercer lugar en el mes con US$ 64 millones. En los cuatro meses las exportaciones llegaron a US$ 199 millones, con una suba interanual de 19%.

Después se ubicaron los concentrados de bebidas, el trigo, arroz, subproductos cárnicos, madera y productos de madera y los vehículos.

Destinos de las exportaciones

Uruguay XXI informó que Brasil se mantuvo como el principal socio comercial en abril, con exportaciones por US$ 198 millones, aunque con una caída interanual de 6%. Entre los principales productos estuvieron el trigo, los vehículos y los productos lácteos. En el primer cuatrimestre, el país vecino fue desplazado por China como primer comprador. En ese período adquirió bienes por US$ 700 millones (baja de 6%) entre los que se destacaron el trigo, los vehículos, los productos lácteos, plásticos y sus manufacturas y la malta.

China adquirió bienes por US$ 193 millones en abril, con un aumento interanual de 2%. En el cuatrimestre, las colocaciones llegaron a US$ 729 millones, con disminución de 1%. Allí resaltaron la celulosa, carne vacuna, subproductos cárnicos, lana y tejidos y piedras preciosas.

En el cuarto mes, el tercer lugar de exportación lo ocupó Estados Unidos con US$ 162 millones y aumento de 41%. Entre enero y abril, ese destino descendió un lugar y realizó compras por US$ 551 millones e incremento de 54%. Los bienes más relevantes fueron la carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, madera y productos de madera y aparatos e instrumentos médicos.

El quinto puesto fue para Argentina con ventas por US$ 42 millones en el mes (caída de 7%) y US$ 169 millones entre enero y abril (crecimiento de 10%). Las mayores colocaciones fueron de vehículos, productos farmacéuticos, margarina y aceites, artículos de limpieza y celulosa.

Los 10 principales destinos se completaron con Turquía, México, Argelia, Reino Unido y Chile.