Parque eólico de UTE aprobó el monto de ganancias que repartirá entre sus accionistas

La empresa Areaflin S.A que gestiona el parque eólico Valentines (donde hay pequeños inversores son socios de UTE) aprobó distribuir dividendos por un monto de US$ 6 millones, según dice el acta de asamblea realizada el pasado martes 29 de abril.

De esa suma, US$ 1,85 millones corresponden a resultados acumulados del ejercicio 2023, y los restantes US$ 4,15 millones a resultados del ejercicio 2024.

El año pasado el parque tuvo un desempeño 3,1% por encima de las nuevas estimaciones presentadas por G-Advisory en julio de 2020, y tuvo ventas por US$ 23 millones.

El resultado del ejercicio arrojó ganancias por casi US$ 6,7 millones, según su balance.

Tomando en cuenta la ejecución real y proyectando los flujos hasta la finalización del proyecto –incluyendo los rescates de capital ya realizados- la rentabilidad para los inversores se ubicaría alrededor de 11,6% anual, cifra muy cercana a la proyectada antes de la instalación del parque, según la calificadora Care.

Hasta la fecha Valentines ha repartido US$ 46,2 millones entre los inversores (US$ 27,7 millones son de utilidades y adelanto de utilidades, y US$ 18,5 millones corresponden a rescate de capital).