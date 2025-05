Escenario2, la newsletter de Marcos Soto: el efecto Temu y la tasa consular, dos caras de una adaptación inevitable

Lo cierto son los datos: 2024 representó un récord absoluto en Uruguay de las compras por internet bajo el régimen de franquicias, alcanzando más de US$ 106 millones. En 2023, este número había sido de US$ 64 millones. El último dato publicado para 2025 muestra compras por esta modalidad por US$ 53 millones, por tanto —dada la altura del año en que nos encontramos— es posible que este 2025 marque un nuevo récord en la materia.