El sector de actividad con 3.900 empresas, inversiones por US$ 400 millones y 18 mil trabajadores

John Deere 02.jpg Ley forestal: aprobada en 1987, fue un mojón clave para instaurar una política de Estado que promovió el desarrollo forestal, con base en un notorio incremento de la superficie plantada. Juan Samuelle

Según datos oficiales, el complejo forestal en Uruguay cuenta con 3.916 empresas y unipersonales. De ese total, el 92% son micro y pequeñas empresas que emplean a menos de 20 trabajadores.

Las inversiones y el empleo forestal

El informe recordó que a partir de la construcción de la segunda planta de UPM, los proyectos relacionados con la forestación experimentaron un buen dinamismo, con inversiones acumuladas de US$ 354 millones entre 2019 y 2022. Eso representó un aumento de 35% respecto a la década anterior (entre 2009 y 2018). En 2023, las inversiones fueron por US$ 43,5 millones, con inyecciones de capital en aserraderos (US$ 36,9 millones) y la industria del papel (US$ 4,4 millones).

Uruguay XXI sostuvo que la inversión extranjera fue un factor clave en el desarrollo del sector, “promoviendo mejoras en eficiencia y calidad mediante economías de escala y estándares internacionales”.

En 2019, UPM confirmó la instalación de su segunda planta en Uruguay, con una inversión de US$ 3.470 millones. “Se trata no solo de la inversión extranjera más importante que ha recibido el país, sino también de la mayor inversión realizada por UPM en sus más de 100 años de historia como empresa”, resumió el informe.

1536106451813.webp UPM Pablo Pirrocco

Según datos del Ministerio de Trabajo, el sector emplea a 17.760 trabajadores en forma directa en 2024, cifra estable respecto a un año atrás. La mayor cantidad se verificó en la silvicultura y actividades relacionadas (4.044); el chipeado, aserrado y cepillado de madera (3.249), la manufactura de muebles de madera (2.722), la manufactura de papel y cartón (2.313) y la extracción de madera (2.262).

Exportaciones forestales

El producto más dinámico de exportación del sector forestal es la celulosa. Según Uruguay XXI, las exportaciones fueron por US$ 2.549 millones, con un incremento de 35% en la comparación interanual. El año pasado, la celulosa se convirtió en el producto más exportado del país.

El incremento se fundamentó en el incremento de los precios promedio de venta externa, acompañado por un mayor volumen exportado luego de la puesta en marcha de la segunda planta de UPM, en Pueblo Centenario. Las colocaciones mostraron una suba de precios de 24%, que en relación con 2023 pasó de US$ 553 por tonelada a US$ 610.

En tanto, el crecimiento del volumen exportado fue de 22%. A las dos plantas de UPM se suma anualmente la producción de pasta de celulosa de Montes del Plata.

A su vez, las ventas de productos de madera registraron un fuerte crecimiento en el último quinquenio. Entre 2020 y 2024, el valor de las exportaciones aumentaron 48% respecto a los anteriores cinco años. El documento explicó que la expansión se debió a un incremento en el volumen exportado y a precios más elevados.

0000215456.webp Acopio de materia prima en la planta de UPM en Fray Bentos

El año pasado, las exportaciones de madera y subproductos fueron por US$ 434 millones, con una disminución interanual de 5%. La baja se debió a una caída significativa de la demanda de China

La madera aserrada tuvo exportaciones por US$ 189 millones, con crecimiento interanual de 10%. Los principales destinos fueron Estados Unidos, China y Vietnam. El informe indicó que la madera aserrada es uno de los productos que agrega mayor valor a las exportaciones del sector.

Los tableros contrachapados tuvieron ventas externas por US$ 89 millones con aumento interanual de 10%.

Las colocaciones de chips de madera disminuyeron 51% y quedaron en US$ 50 millones. La baja fue por compras menores de Portugal y China.

Por último, las colocaciones de madera en bruto fueron por US$ 103 millones con incremento de 6% respecto a un año atrás.