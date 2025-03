Las exportaciones de bienes cayeron en el segundo mes del año

DSC_0832.webp Exportaciones de carne ovina.

La celulosa se ubicó en segundo lugar con US$ 128 millones, con una baja interanual de 42%. China se mantuvo como el primer destino con US$ 69 millones. Luego estuvo la UE con US$ 43 millones, con una fuerte disminución de 60% frente a febrero de 2024. Además, Brasil se integró al listado de compradores con operaciones por US$ 9,1 millones.