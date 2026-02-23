Nicolás De la Cruz volvió al gol en Flamengo y Giorgian De Arrascaeta logró una impresionante marca personal al anotar otro de los tantos

Con goles uruguayos de Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta, Flamengo le ganó 3-0 a Madureira este domingo por la primera semifinal del Campeonato Carioca disputada en el Estadio Maracaná.
El encuentro tuvo varios suplentes en el Fla, en medio de la Recopa Sudamericana que los dirigidos por Felipe Luiz están jugando ante Lanús, con triunfo argentino por 1-0 la semana pasada y la revancha fijada para el jueves en Río de Janeiro.
De la Cruz fue titular y marcó el primer gol del partido a los 53 minutos, en su regreso a las redes tras un semestre pasado en el que estuvo en recuperación de lesiones.
Ya en óptimas condiciones, en esta temporada lleva cinco partidos en el mes de febrero, con un ingreso ante Lanús para los últimos minutos.
Su último gol en Flamengo había sido el pasado 10 de abril de 2025 ante Central Córdoba, partido por el Grupo C de la Copa Libertadores en el que los argentinos ganaron por 2-1 en Brasil.
Gol 100 de De Arrascaeta
Por su parte, Giorgian De Arrascaeta logró otra marca personal histórica en Flamengo al llegar a su gol número 10 con la camiseta rojinegra.
El 10 ingresó en el segundo tiempo y marcó el 2-0 a los 64 minutos de penal.
Su tanto fue especialmente destacado por Flamengo, mientras que los hinchas lo eligieron como MVP del partido.
El tercer gol del Flamengo lo anotó Luis Araújo a los 88’, con el que se selló la goleada y los cariocas se preparan e gran forma para recibir a Lanús.
