Nicolás De la Cruz volvió al gol en Flamengo y Giorgian De Arrascaeta logró una impresionante marca personal al anotar otro de los tantos

De la Cruz fue titular y marcó el primer gol del partido a los 53 minutos, en su regreso a las redes; mirá el video

23 de febrero 2026 - 10:26hs

Gol de Nicolás De la Cruz para Flamengo ante Madureira

Con goles uruguayos de Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta, Flamengo le ganó 3-0 a Madureira este domingo por la primera semifinal del Campeonato Carioca disputada en el Estadio Maracaná.

Nicolás De la Cruz festeja su gol para Flamengo ante Madureira
Nicolás De la Cruz festeja su gol para Flamengo ante Madureira

Nicolás De la Cruz festeja su gol para Flamengo ante Madureira

De la Cruz fue titular y marcó el primer gol del partido a los 53 minutos, en su regreso a las redes tras un semestre pasado en el que estuvo en recuperación de lesiones.

Ya en óptimas condiciones, en esta temporada lleva cinco partidos en el mes de febrero, con un ingreso ante Lanús para los últimos minutos.

Su último gol en Flamengo había sido el pasado 10 de abril de 2025 ante Central Córdoba, partido por el Grupo C de la Copa Libertadores en el que los argentinos ganaron por 2-1 en Brasil.

Gol 100 de De Arrascaeta

Por su parte, Giorgian De Arrascaeta logró otra marca personal histórica en Flamengo al llegar a su gol número 10 con la camiseta rojinegra.

Giorgian De Arrascaeta y su gol para Flamengo ante Madureira
Giorgian De Arrascaeta y su gol para Flamengo ante Madureira

Giorgian De Arrascaeta y su gol para Flamengo ante Madureira

El 10 ingresó en el segundo tiempo y marcó el 2-0 a los 64 minutos de penal.

Su tanto fue especialmente destacado por Flamengo, mientras que los hinchas lo eligieron como MVP del partido.

El tercer gol del Flamengo lo anotó Luis Araújo a los 88’, con el que se selló la goleada y los cariocas se preparan e gran forma para recibir a Lanús.

