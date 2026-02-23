El MGAP informó los detalles de la vacunación contra la fiebre aftosa: lo que está prohibido y lo permitido

MGAP: presentaron los detalles de la vacunación contra la fiebre aftosa.

Desde el lunes 16 de marzo y hasta el jueves 16 de abril deberán ser vacunados contra la fiebre aftosa los vacunos de todas las categorías del rodeo nacional , según lo decidió la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Con base en lo anterior, quedó prohibida la realización de eventos de concentración de bovinos , por ejemplo remates feria y exposiciones, en el período que va desde el 16 al 26 de marzo.

Se permitirán en ese último lapso eventos con cambio de propiedad que no impliquen movilizar a los vacunos, por ejemplo remates por pantalla o virtuales.

Con base en datos brindados por el Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG) en Uruguay hay 11.454.846 vacunos. Eso corresponde a los registros evaluados en 2025. El dato establece un crecimiento de 1,2% con relación al stock de 2024.

Movilización de bovinos

Los bovinos con destino a faena, informó el MGAP, podrán ser movilizados durante el período de vacunación, siempre y cuando cuenten con las vacunas de los dos períodos anteriores o, de haber sido inmunizados, deberán esperar al menos 10 días antes del embarque.

A partir del 17 de abril de 2026 para tener ese destino deberán haber sido inmunizados con la vacuna correspondiente al presente período de vacunación al menos 10 días antes del embarque.

La vacuna para el período en consideración será proporcionada por el MGAP y entregada al titular con una constancia de entrega de vacunas, previa presentación de la Declaración Jurada de existencias de DICOSE al 30 de junio de 2025 y una planilla de registro de utilización de productos veterinarios (planilla de control sanitario) actualizada.

En este enlace se accede a datos sobre buenas prácticas para la vacunación.

Fiebre aftosa en Uruguay

La fiebre aftosa es una enfermedad viral, muy contagiosa, de curso agudo que afecta a animales de doble pezuña o pezuña hendida, especialmente bovinos, ovinos, caprinos y suinos.

Se caracteriza por fiebre y formación de vesículas principalmente en la cavidad bucal, hocico, espacios interdigitales y rodetes coronarios de las pezuñas.

Según se informó desde el MGAP, en mayo de 1996 Uruguay fue declarado país libre de fiebre aftosa sin vacunación, luego de dejar de dosificar a los bovinos contra esa enfermedad el 16 de junio de 1994.

En octubre de 2000 se produce la primera reintroducción de la enfermedad en Artigas, la cual fue erradicada y en enero de 2001 se recupera el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación.

En abril de 2001 se produce la segunda reintroducción de la fiebre aftosa, en Soriano y Colonia, los esfuerzos para detener su propagación fueron infructuosos y Uruguay perdió en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) la calificación de libre de aftosa sin vacunación, generándose perjuicios económicos y sociales muy importantes.

En mayo de 2003, tras los esfuerzos realizados para solucionar la adversidad sanitaria, Uruguay fue reconocido por la OIE como país libre de fiebre aftosa con vacunación, estatus que sostiene hasta la actualidad.

La potencia de la carne vacuna

El estatus sanitario que distingue a Uruguay, por el control de la fiebre aftosa y otras enfermedades, ha permitido que se consolide al sector agroindustrial cárnico, donde la ganadería bovina es el gran pilar, como gran motor de la economía nacional: en 2025 las exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.943 millones, con un crecimiento interanual de 5% (informó Uruguay XXI) y nuevamente lideró la carne bovina con US$ 2.680 millones (20% del total).