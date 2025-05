Renunció la vicepresidenta de ANP, Alejandra Koch, tras polémica por el ascenso que otorgó a su marido y doble remuneración

"Este viernes 2 de mayo la vicepresidenta de la ANP, Alejandra Koch, me presentó su renuncia y decidí aceptarla", escribió Etcheverry.

Los movimientos de Koch dentro de la ANP en su nuevo cargo, que había asumido el pasado miércoles 30 de abril , habían estado en el centro de la polémica en las últimas semanas y provocaron dos pedidos de informes de parte del diputado colorado Mauricio Viera, que apuntaban a una serie de cursos y talleres que la jerarca había tomado en 2013, un mes después de ser designada subgerenta del área Sistema Nacional de Puertos, un cargo para el cual no poseía una capacitación específica.

La consulta del diputado surgió luego de que Telemundo informara que 19 de las 20 instancias de capacitación que figuraban en el legajo de Koch en 2023 habían sido tomadas en dos meses: setiembre y octubre de 2013.

Algunos de los cursos tomados en esos dos meses de intensa actividad académica, según el legajo, son: Administración y gestión de activos, Compras y capacitaciones, Desarrollo de habilidades de auditor interno, Auditorías internas de calidad y ética y transparencia en la función pública. Koch es técnica en administración pública egresada de UTU y su cargo presupuestado en la ANP es “Idóneo/Analista administrativo”.

Koch integra el directorio de la ANP desde 2020, cuando fue designada directora vocal en representación del Frente Amplio.

En los últimos años Koch ha optado por mantener su salario como funcionaria y no como directora, cobrando el sueldo por su cargo presupuestado y también partidas complementarias por funciones que ya no desempeña. Si bien la jurídica de la ANP habría aprobado esta situación, en 2022 –según informó Telemundo- la Oficina Nacional de Servicio Civil dictaminó que no correspondía pagarle esas partidas complementarias.