Diputado colorado pide informe sobre capacitaciones de Alejandra Koch, vicepresidenta de ANP

Las preguntas surgen luego de que Telemundo informara que 19 de las 20 instancias de capacitación que figuraban en el legajo de Koch en 2023 habían sido tomadas en dos meses: setiembre y octubre de 2013.

En agosto de 2013, un mes antes de esa racha de cursos y talleres académicos, el directorio de la ANP había designado a Koch, subgerenta del área Sistema Nacional de Puertos, un cargo para el cual no poseía una capacitación específica.

Algunos de los cursos tomados en esos dos meses de intensa actividad académica, según el legajo, son: Administración y gestión de activos, Compras y capacitaciones, Desarrollo de habilidades de auditor interno, Auditorías internas de calidad y ética y transparencia en la función pública.

Koch es técnica en administración pública egresada de UTU y su cargo presupuestado en la ANP es “Idóneo/Analista administrativo”.

La nueva vicepresidenta del puerto ha estado en cuestión ya que en la primera sesión de la nueva dirección frenteamplista le votó un ascenso a su marido, a su chofer y al menos a tres funcionarios que trabajaban en su oficina.

Koch integra el directorio de la ANP desde 2020, cuando fue designada directora vocal en representación del Frente Amplio. El miércoles asumió como vicepresidenta.

En los últimos años Koch ha optado por mantener su salario como funcionaria y no como directora, cobrando el sueldo por su cargo presupuestado y también partidas complementarias por funciones que ya no desempeña. Si bien la jurídica de la ANP habría aprobado esta situación, en 2022 –según informó Telemundo- la Oficina Nacional de Servicio Civil dictaminó que no correspondía pagarle esas partidas complementarias.