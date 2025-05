Flavio Perchman se adelantó al gol de Eduardo Vargas: mirá el mensaje del vicepresidente al goleador chileno

20250209 Eduardo Vargas. Clásico, Nacional, Peñarol, Campeonato Apertura. Foto: Inés Guimaraens

Luego del partido de este sábado en el Parque, Perchman contó que tenía la convicción de que iba a hacer un gol.

“Se lo escribí el jueves, cosa que no hago mucho. Y me dijo, ‘ojalá se me dé’. Luego del partido me agradeció. En realidad pensé que era un fin de semana en el que se podía encontrar con el gol. Fue un fin de semana redondito. No hubo rendimientos bajos. Nos vamos muy contentos”, dijo el dirigente de Nacional.

Vargas se anotó ante Cerro su undécimo partido con Nacional y a su segundo gol, el primer de jugada.

Perchman viajará junto a los dirigentes Britos y Javier Gomensoro en la delegación de Nacional que el lunes volará a Bahia para jugar por la Copa Libertadores. Jugarán el miércoles y el jueves retornarán a Montevideo.

Los albos quedaron a un punto de Liverpool en la tabla de posiciones, que tiene un partido menos, y siguen en carrera por el título del Torneo Apertura.